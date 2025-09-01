A Venezia 82, l’incontro che non ti aspetti: Alessandro Siani e Kevin Spacey al Filming Italy Venice Award

Oh, ma fra a chi? Fra di noi. O frat' cos'. Si potrebbe immaginare così una sorta di dialogo surreale tra i due personaggi protagonisti di questo siparietto involontario alla Mostra Internazionale di Venezia 2025. Non è andata proprio così, anzi: l'emozione, la soddisfazione, la consapevolezza di stringere le mani a uno dei più grandi non ha lasciato spazio a battute di sorta. Alessandro Siani e Kevin Spacey si conoscono e si stringono la mano a Venezia in un video catturato da Gennaro Bianco, creatore di PopCorn Club.

L'incontro

Nel video si vede chiaramente il regista e attore napoletano emozionato di stringere la mano a uno degli attori hollywoodiani viventi più grandi. Da American Beauty a I soliti sospetti, premiato per entrambi con un Oscar, fino al successo di House of Cards, prima serie Netflix ad avere successo internazionale. Quando avvicinano Spacey al regista napoletano, Siani si presenta e spiega: "I'm a comedian", in un clima rilassato e informale.

Due mondi che si incontrano al Filming Italy Venice Award

L'incontro è avvenuto in occasione del Filming Italy Venice Award, il premio che celebra le eccellenze del cinema italiano e internazionale durante la Mostra veneziana. Un contesto perfetto per un momento che ha unito due universi cinematografici apparentemente distanti: da una parte Hollywood con Kevin Spacey, dall'altra il cinema popolare italiano rappresentato da Alessandro Siani. Il regista napoletano, noto per film come Si accettano miracoli e Mister Felicità, ha dimostrato ancora una volta quella spontaneità che lo ha reso uno dei volti più amati del cinema italiano contemporaneo. Per gli amanti dei particolari, nel video si riconosce alle spalle di Siani un divertito Giovanni Esposito, altro grande protagonista a Venezia in Jay Kelly, film con George Clooney e Adam Sandler.