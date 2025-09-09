Raymond Cruz di Breaking Bad arrestato a Los Angeles: “Ha spruzzato dell’acqua contro delle fan”

Cruz, noto per il ruolo di Tuco Salamanca in Breaking Bad, è stato arrestato in una circostanza che appare paradossale dopo una discussione con alcune donne che si erano appostate nei pressi di casa sua. Le parole del suo agente: “Ammanettato e portato in prigione come fosse un criminale, accuse assurde”.

Raymond Cruz, noto al grande pubblico per l’interpretazione di Tuco Salamanca in Breaking Bad e nel suo spin-off Better Call Saul, è stato arrestato lunedì 8 settembre a Los Angeles con l’accusa di aggressione minore. Secondo quanto riportato al The Independent da un portavoce della polizia, l’episodio sarebbe avvenuto nel quartiere di Silver Lake intorno alle 10:40 del mattino, quando gli agenti sono stati chiamati per intervenire in seguito a una lite. L'attore avrebbe spruzzato dell'acqua con una pompa contro delle donne che si erano appostate nei pressi di casa sua, che avrebbero quindi chiamato la Polizia.

La discussione e l'arrivo della polizia

Le prime informazioni giunte riportano un presunto gesto dell’attore che avrebbe spruzzato dell’acqua con una pompa contro tre donne. Cruz è stato condotto in centrale e successivamente rilasciato senza cauzione, con l’obbligo di comparire in tribunale il prossimo 1° ottobre. Il suo agente, Raphael Berko, ha però definito le accuse “assolutamente infondate e pericolose”, spiegando che l’attore stava semplicemente lavando la sua auto davanti alla propria abitazione quando tre donne si sarebbero appostate a pochissima distanza dal veicolo. Dopo aver chiesto loro di spostarsi, queste avrebbero iniziato a filmarlo con il cellulare. Secondo la ricostruzione della difesa, l’acqua sarebbe finita accidentalmente anche sull’auto delle donne, generando la controversia che ha portato all’arresto.

Le parole del suo agente

L'agente ha riferito che le cose sarebbero degenerate quando una delle tre donne ha scelto di chiamare la polizia: "Lui, che non era mai stato arrestato in vita sua, che ha interpretato un detective per 15 anni in The Closer e Major Crimes, che viveva in quel quartiere, è stato ammanettato e portato in prigione".

Un arresto che appare paradossale

Paradossalmente, non è raro che attori famosi per ruoli da “cattivi” finiscano per essere associati, almeno mediaticamente, a episodi di cronaca, sopratutto in America. Basti pensare al caso di Aaron Paul, interprete di Jesse Pinkman nella stessa Breaking Bad, che ha più volte raccontato come i fan lo abbiano scambiato per un vero tossicodipendente a causa della sua interpretazione realistica. Ma quello di Paul non è l'unico caso. Altri esempi sono Michael Chiklis (Vic Mackey in The Shield), che ha raccontato di essere stato avvicinato da persone che pensavano davvero fosse corrotto come il suo personaggio, o Anthony Hopkins, che dopo aver interpretato Hannibal Lecter, ricevette lettere di persone che lo associavano al cannibale del film. Il caso di Cruz potrebbe rientrare in questo stesso meccanismo: una banale controversia può trasformarsi in notizia nazionale, soprattutto quando coinvolge volti legati a serie di culto.