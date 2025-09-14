spettacolo
video suggerito
video suggerito

Salvatore Esposito: “Questo paese tende a relegarti in un’unica figura, ma bisogna fottersene”

Salvatore Esposito a Cinecì parla di cinema come riflettore sociale: “Importante vedere film da ogni parte del mondo per parlare di Palestina, Ucraina, Uganda”. La critica a chi gli affibbia etichette: “Fottersene”.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Gennaro Marco Duello
49 CONDIVISIONI
Immagine

Durante la rassegna Cinecì a Palma Campania, Salvatore Esposito ha lanciato un messaggio potente sul ruolo sociale del cinema, trasformando l’evento dedicato al rapporto tra pellicola e cibo in un momento di riflessione geopolitica profonda.

Cinema come riflettore globale sui conflitti

L’attore napoletano, noto per il suo Genny Savastano in Gomorra, ha sottolineato l’importanza di guardare oltre i confini nazionali: “È importante vedere film che arrivano da ogni parte del mondo perché sono riflettori accesi. Perché possiamo parlare di Palestina, di Ucraina, di Uganda, di tutti i posti che adesso sono in difficoltà”. Un parallelismo che Esposito ha tracciato con la sua esperienza più famosa: “Anche quando facevamo Gomorra, era un riflettore acceso. Ci dicevano che eravamo negativi, io ho sempre risposto: perché invece non aiutate voi queste famiglie e questi ragazzi in difficoltà?”

Una dichiarazione che rivela come l’attore interpreti il suo lavoro non come semplice intrattenimento, ma come strumento di denuncia sociale. La serie che ha reso celebre Esposito non era solo cronaca di camorra, ma un modo per portare sotto i riflettori una realtà troppo spesso ignorata dalle istituzioni.

Leggi anche
Toni Servillo e le parole per Gaza e la Sumud Flotilla, il suo discorso a Venezia cancella ogni equivoco

La battaglia contro le etichette nel cinema italiano

Con la schiettezza che lo contraddistingue, Esposito ha affrontato anche il tema delle categorizzazioni nel mondo dello spettacolo. Sui ruoli da cattivo che spesso gli vengono affidati, l’attore non usa mezzi termini: “Questo è un paese che tende a darti un’etichetta, a relegarti in un’unica figura ma io me ne frego. E dico ai giovani di fottersene”. Un consiglio diretto, privo di giri di parole, che riflette la sua filosofia professionale. Esposito sembra suggerire che la vera libertà artistica passi attraverso il rifiuto di farsi imprigionare in stereotipi, anche quando questi potrebbero garantire successo immediato.

Personaggi
49 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Maria Antonietta del primo GF: “Trovavo biglietti nascosti nel prosciutto. Dopo mi proposero i calendari, scelsi altro"
"Credevo che il GF fosse un quiz. Appena entrai in Casa corsi in bagno"
"Il cambio tra lira ed euro mi impedì di guadagnare di più dal reality"
Cosa fa oggi: "Mi cimento in illustrazioni, nella pittura e in corsi di acquerello"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views