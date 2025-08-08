Sean, il nipote di Jack Nicholson, è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica

Il nipote di Jack Nicholson è stato arrestato per violenza domestica. Sean Knight Nicholson, 29 anni, è stato arrestato mercoledì 5 agosto a Los Angeles. Sarebbe stato fermato intorno alle 17:00 ed è stato rilasciato lo stesso giorno su cauzione di 50.000 dollari. È accusato di aver aggredito una donna e comparirà in tribunale a Los Angeles il prossimo 26 agosto. Una condanna per questo tipo di reato può comportare fino a quattro anni di carcere.

Il nipote di Jack Nicholson è stato arrestato per violenza domestica, come riportato in esclusiva dal quotidiano The US Sun. Sean Knight Nicholson, 29 anni, è stato arrestato mercoledì 5 agosto a Los Angeles , secondo quanto riportato dai verbali ufficiali. Sarebbe stato fermato intorno alle 17:00 ed è stato rilasciato lo stesso giorno su cauzione di 50.000 dollari. Sean, noto anche come Sean Norfleet, è accusato di aver aggredito una donna e comparirà in tribunale a Los Angeles il prossimo 26 agosto. Una condanna per questo tipo di reato può comportare fino a quattro anni di carcere.

Chi è Sean Knight Nicholson e cosa fa nella vita

Sean Knight Nicholson avrebbe la fedina penale pulita, non risulterebbero precedenti a suo carico. È il figlio della primogenita di Jack Nicholson, Jennifer, nata nel 1963 durante il suo matrimonio con Sandra Knight, prima del divorzio cinque anni dopo. Sebbene Jennifer sia stata sposata con Mark Norfleet, il padre di Sean, dal 1997 al 2003, Sean usa ancora pubblicamente il nome "Nicholson".

Dalla sua bio social, il 29enne emerge come compositore e produttore musicale "specializzato in composizioni horror, club sperimentale, hardcore, dark ambient e phonk", nonché come"patrono delle arti oscure".. Le sue foto sono molto eccentriche e lo stile dark, tendente al gotico, contraddistingue sia la sua estetica che le influenze nella musica. Oltre a professarsi produttore musicale, si esibisce anche come DJ con lo pseudonimo di Cutter Mattock. Nè il divo di Hollywood, ormai dedito alla sua vita ritirata che gli concede eccezioni solo in occasione di qualche grande evento sportivo, né suo nipote hanno voluto commentare l'accaduto ai quotidiani che li hanno contattati. Le loro foto in giro sono state sporadiche (e nemmeno così recenti), e in nessuna occasione c'è stato modo di poterli vedere interagire in pubblico.