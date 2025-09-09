Billy Porter in ospedale, la star di Pose ricoverata per un grave caso di sepsi

Billy Porter, la star della serie tv Pose, è stato ricoverato per sepsi. L’attore era protagonista dello show Cabaret, a Broadway, che chiuderà in anticipo. Al momento sarebbe in fase di ripresa, stando a quanto dichiarato dai medici, sebbene lui stesso non abbia rilasciato alcun commento sulla vicenda.

Billy Porter, star di show come Pose, è stato ricoverato in ospedale, dove si sta lentamente riprendendo, da un grave caso di sepsi. L'attore era in scena a Broadway con lo spettacolo Cabaret, di cui era protagonista, e che ha dovuto sospendere per risolvere le suddette questioni di salute. Stando a quanto riferito dai medici, anche quando sarà totalmente fuori pericolo, non potrà tornare sul palco, per non compromettere la sua salute ancora piuttosto debilitata.

Billy Porter ricoverato per sepsi

L'attore non ha ancora rivelato nulla in merito al suo stato di salute, secondo i produttori dello show, in contatto con i medici dell'artista "Si riprenderà completamente" ma gli è stato consigliato di riposare per almeno altre due settimane, ragion per cui non sarà possibile per Porter tornare a calcare il palco di Broadway. Lo spettacolo stava riscuotendo un notevole successo, per cui l'assenza del protagonista è stata un duro colpo per la produzione da dover fronteggiare. Non sono state fornite ulteriori informazioni circa le modalità con cui l'attore e cantante si sia sentito male e sia stato portato in ospedale.

Cos'è la sepsi

La sepsi è la risposta potenzialmente letale dell'organismo ad un'infezione che provoca uno stato infiammatorio scatenato dal sistema immunitario, in tutto il corpo, e che può portare danni ai tessuti, oltre che possibile mal funzionamento degli organi e se non si interviene in tempo può sopraggiungere anche la morte. A provocarla, solitamente, sono infezioni di origine batterica, rari sono i casi di infezioni causate da virus o funghi.

Lo spettacolo di Broadway chiuderà in anticipo

Il ruolo di Emcee, che interpretava da luglio, affiancato da Marisha Wallace lo aveva visto brillare sul palcoscenico, sebbene le vendite dei biglietti, stando a quanto riportato dal New York Times, erano diminuite nell'ultimo periodo, tanto che lo spettacolo si chiuderà in perdita e in anticipo rispetto al previsto, il 21 settembre, invece che il 19 ottobre. Mel frattempo, il produttore dello show, Adam Speers ha rivolto un pensiero all'attore ricoverato:

Billy è stato un presentatore straordinario, che ha portato con sé la sua passione e il suo straordinario talento. Auguriamo a Billy una pronta guarigione e non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui nel prossimo futuro.

La carriera di Billy Porter

Attore e cantante statunitense è stato vincitore di prestigiosi premi: ha conquistato un Emmy Awards come ruolo da protagonista nella serie TV Pose, ma ha vinto anche un Grammy e un Tony Awards per il ruolo interpretato nello spettacolo teatrale Kinky Boots. Non sono mancati ruoli anche al cinema dove ha lavorato in diverse pellicole, come Il club delle prime mogli, Un amore sotto l'albero, The Humbling e ha interpretato anche il ruolo di fata nel film Cenerentola.