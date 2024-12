video suggerito

L’attore John Reardon racconta la sua lotta contro il cancro: “È stato difficile alzarmi dal letto” L’attore canadese John Reardon con un post su Instagram ha raccontato di essere guarito dal cancro alle tonsille. Con due foto ha mostrato il prima e dopo del suo periodo delicato vissuto in ospedale, circondato dall’affetto dei familiari. “Celebrate la gentilezza, è gratuita e cambia la vita”, le parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

L'attore canadese John Reardon ieri, nel giorno della Vigilia di Natale, ha annunciato ai suoi fan di aver vinto la battaglia contro il cancro alle tonsille. Ha condiviso due foto sul suo profilo Instagram raffiguranti il pre e post malattia. In una sorride, nell'altra appare triste su un letto d'ospedale: ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicini in questo momento delicato, tra cui la moglie, l'attrice Meghan Ory conosciuta sul set della serie Merlino e l'apprendista stregone, e madre delle sue figlie. John Reardon è noto per i suoi ruoli nei film quali Amore in panchina, Ballare per un sogno, Super Hybrid e Deadly Hope.

Le parole di John Reardon

"Ieri sera è stata la mia prima serata all'aperto dopo essere guarito dal cancro alle tonsille. C'è stata una lunga battaglia tra queste due foto e la differenza sta nell'amore e nel sostegno che ho ricevuto dalle persone della mia vita". Così comincia il lungo messaggio social di John Reardon che annuncia sorridente la fine della sua battaglia contro il cancro. L'attore ha ringraziato la sua dolce metà, Meghan Ory, che gli è stato accanto in questo cammino: "Ha affrontato tutto per aiutarmi a guarire", poi i figli, "mio padre che mi ha portato a fare una passeggiata ogni giorno, anche quando era difficile alzarmi dal letto". La star del film Hudson & Rex ha detto grazie alla madre, "mia sorella e mio fratello che mi hanno aiutato con i bambini e nelle sfide della vita, quando io non potevo". Dopo i ringraziamenti anche agli operatori medici e a tutta la famiglia che gli ha fatto compagnia durante questo brutto periodo della sua vita, ha concluso: "La gentilezza è una qualità poco apprezzata nelle persone. Non dovremmo mai sottovalutarla. Celebratela e distribuitela il più possibile. È gratuita e cambia la vita. Buone feste".