L’attore Danny Masterson condannato a 30 anni per stupro di due donne Danny Masterson, attore della serie The Ranch e That’s 70s Show, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver stuprato due donne. La decisione del tribunale di Los Angeles.

A cura di Elisabetta Murina

Danny Masterson è stato condannato a 30 anni di carcere per stupro. L'attore, che ha recitato nella sitcom That'70s Show e nella serie Netflix The Rach, è colpevole di aver violentato due donne. Sia lui che le vittime erano membri della Chisa di Scientology.

Le accuse e la sentenza

Il tribunale di Los Angeles ha condannato l'attore americano, 47 anni, a 30 anni di carcere per violenza nei confronti di due donne. I fatti risalirebbero ai primi anni Duemila, in particolare nel periodo compreso tra il 2001 e il 2003.

La prima accusa risale al 2017, quando si parlava di cinque donne in totale coinvolte. Solo in tre casi però la polizia raccolse le prove che portarono all‘arresto di Masterson. La giuria, nel processo che si è tenuto il 7 settembre, lo ha ritenuto colpevole di aver stuprato due donne, appartenenti alla Chiesa di Scientology. Lui stesso ne era esponente di spicco, tanto che pare avesse usato la sua posizione per sottrarsi alle responsabilità. Nel sentire la sentenza, la moglie Bijou Philips è scoppiata in lacrime.

La carriera come attore di Danny Masterson

Dopo un esordio come modello per pubblicità, Danny Masterson approda al mondo del cinema. Il suo primo ruolo risale al 1993, quando prende parte al film Beethoven 2 interpretando il ruolo di Seth. Seguono poi diverse parti, come quelle in Bye Bye Love e Face/Off.

È però con la sitcom americana That' 70s Show che si fa conoscere e apprezzare dal grande pubblico, prestando voce e volto al personaggio di Steven Hyde. Poi il ruolo per la serie comica The Ranch, insieme ad Aston Kutcher, in cui ha recitato per quattro stagioni, l'ultima delle quali risalente al 2020. Quanto alla sua vita privata, si sa che è sposato con l'attrice e modella Bijou Philips dal 2011. Insieme hanno avuto una figlia, Fianna Mances Masterson.