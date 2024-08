L’attore Armie Hammer costretto a vendere la sua auto: “Non posso più pagare la benzina”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Armie Hammer in un video pubblicato poche ore fa su Instagram racconta di essere costretto a vendere la sua automobile perché non può più permettersi di pagare la benzina. L'attore americano, noto per i suoi ruoli in Gossip Girl, Veronica Mars, poi nei film Billy: The Early Years e The Lone Ranger, recentemente ha raccontato della "morte" della sua carriera di star del cinema avvenuta dopo le accuse di abusi sessuali e cannibalismo mosse contro di lui nel 2021 da parte di ex partner. Dopo due anni di indagini, non fu incriminato per insufficienza di prove, ma era ormai già lontano da Hollywood. Con il tempo, per questo motivo, sarebbero cambiate anche le sue tasche: visibilmente commosso ha salutato insieme ai suoi fan il pick-up con il quale ha condiviso tanti momenti importanti della sua vita. "Ma sai cosa? Va bene così".

Le parole di Armie Hammer

Armie Hammer nel video condiviso nelle ultime ore su Instagram ha raccontato di essere rientrato a Los Angeles e ora dovrà vendere la sua automobile. Mostrando l'automobile nera, ha spiegato: "Sono tornato a Los Angeles da un paio di settimane. Questo è il mio pick-up. Me lo sono comprato nel 2017 come regalo di Natale, l'ho amato tanto ma me lo sto vendendo. Da quando sono tornato a Los Angeles ci ho messo dentro circa quattrocento o cinquecento dollari di benzina, e non posso permettermela. Non posso più permettermi la benzina". Con l'auto in questione ha condiviso tanti momenti della sua vita: "L'ho portato in campeggio, in giro per il paese più volte e in lunghi viaggi su strada" ha spiegato prima di rivelare di averlo utilizzato anche per riportare a casa i suoi figli dall'ospedale dopo la nascita. "Ma sai cosa? Va bene così" – ha continuato – "Va bene. Ho una macchina nuova. È minuscola. È ibrida. Probabilmente ci metterò circa 10 dollari di benzina al mese e sarà tutta per me". L'attore ha infine concluso annunciando la sua nuova vita ai followers:

Comincerò il mio compleanno con una nuova macchina, un nuovo appartamento e una nuova vita a Los Angeles.