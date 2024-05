video suggerito

L’appello di Sharon Stone e Liam Neeson: “Kevin Spacey deve riprendere la sua carriera” Kevin Spacey è ormai dal 2017 che non rientra più nel parterre di Hollywood, sebbene sia sempre stato considerato uno degli interpreti più talentuosi del cinema. Dopo l’ondata di accuse e processi da cui è stato assolto, a suo supporto si schierano anche due divi come Sharon Stone e Liam Neeson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra gli attori più talentuosi di Hollywood, sebbene non si veda sullo schermo ormai da un po', c'è senza dubbio Kevin Spacey. Dopo essere stato travolto dall'ondata del MeToo ed essere stato processato e assolto a seguito di svariate accuse di molestie sessuali, da parte di alcuni uomini, il divo due volte premio Oscar, non è stato più riammesso nel parterre delle star, fermando una carriera che, di fatto, sarebbe potuta andare avanti. Si sono esposti a suo supporto due grandi nomi del cinema americano Sharon Stone e Liam Neeson che hanno tessuto le lodi del collega.

Le parole di Sharon Stone e Liam Neeson

In alcune dichiarazioni rilasciate al Telegraph, sia Sharon Stone che Liam Neeson hanno difeso Kevin Spacey, sostenendo che, ormai, dopo essere stato scagionato e aver superato i processi, sia arrivato il momento di farlo tornare sul grande schermo: "A Kevin Spacey deve essere permesso di riprendere la sua carriera di attore a Hollywood dopo essere stato ingiustamente cancellato per sette anni". Si parla, quindi, di una cancellazione bella del divo, brutalmente allontanato da una delle serie più amate di sempre, House of Cards e dal 2017 lontano sia dal cinema che dalla tv. Sul suo conto, Sharon Stone ha dichiarato:

Non vedo l'ora di rivedere Kevin al lavoro. È un genio. È così elegante e divertente, generoso fino all’eccesso e conosce il nostro mestiere più di quanto la maggior parte di noi potrà mai sapere. È chiaro che gli aspiranti attori volevano e vogliono stargli vicino. È terribile che lo incolpino per non essere in grado di venire a patti con se stessi

Anche Liam Neeson, che con lui ha lavorato spesso, ha sostenuto l'attore dicendo: "Sono stato profondamente rattristato nell'apprendere queste accuse contro di lui. Kevin è un brav'uomo e un uomo di carattere. È sensibile e ha uno straordinario senso dell'umorismo. È anche uno dei nostri migliori artisti a teatro e davanti alla telecamera. Personalmente, il nostro settore ha bisogno di lui e sente molto la sua mancanza".

Spacey e l'attacco al docufilm su di lui

Intanto Spacey di recente si è scagliato contro Channel 4, che ha trasmesso un docufilm inedito sul suo conto, in cui emergerebbero nuove accuse di molestie. L'attore, quindi, ha contestato il fatto che non gli sia stata permessa alcuna replica e ha aggiunto: "Non mi siederò e non sarò attaccato da un documentario di una rete morente nel loro disperato tentativo di fare ascolti".