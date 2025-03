La zia di Simone in Mare Fuori 5 è Elena Starace: l’attrice interpretò Noemi in Gomorra

video suggerito

Mare Fuori 5, disponibile per la visione con i primi sei episodi su Rai Play, è ricco di novità rispetto alla passate edizioni. Oltre al cambio di regia, il cast – che aveva perso alcuni dei suoi protagonisti – si è arricchito di nuovi volti che sono già entrati nel cuore dei fan della serie tv. Tra questi spicca Simone (interpretato da Alfonso Capuozzo), nuovo detenuto rimasto orfano dopo la morte della madre. A prendersi cura di lui la zia interpretata da Elena Starace. La famosa attrice napoletana, classe '89, è stata una delle protagoniste della prima stagione di Gomorra che ha debuttato nel 2014.

Elena Starace ha interpretato Noemi nella prima stagione di Gomorra

Per gli appassionati di Gomorra, Elena Starace ha viso ben conosciuto. L'attrice napoletana che recita in Mare Fuori 5 nei panni della zia di Simone, ha interpretato il ruolo di Noemi in Gomorra. Nella prima stagione era la fidanzata di Genny Savastano, quella a cui lui dedicò la serenata con il cantante neomelodico Alessio sulle note di "Ancora noi". Un ruolo piccolo, ma che diventò iconico con le frasi che il figlio del boss Pietro Savastano – interpretato da Salvatore Esposito – le dedicò. Ricordiamo la più famosa: "Scommetto che ti chiami Noemi? Io stasera mi sento un re, vuoi essere la mia regina?".

Sono passati oltre 11 anni da quando interpretò quel ruolo. Tra Gomorra e Mare Fuori 5, ha inserito nel suo curriculum tantissime apparizioni televisive. Ha recitato infatti ne I bastardi di Pizzofalcone, poi ancora in Un posto al sole, poi in Vita cuore battito degli Arteteca.

Elena Starace in Mare Fuori 5 è la zia di Simone

Tornata in tv con il ruolo della zia di Simone in Mare Fuori 5, nella serie televisiva fa da tramite tra Donna Wanda e il nipote di cui ha iniziato a prendersi cura dopo la morte della sorella, madre del giovane detenuto.

Elena Starace in Mare Fuori 5