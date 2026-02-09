La vita privata di Patrizia De Blanck: i due matrimoni della contessa e il legame con la figlia Giada

Patrizia De Blanck è morta il 9 febbraio all'età di 85 anni. La contessa si era fatta conoscere in tv grazie alla sua personalità e alla partecipazione a numerosi reality, come il Grande Fratello Vip. Nel corso della sua vita ha avuto diversi amori, più e meno controversi, come "il caso Bebawi" e i due matrimoni, uno a soli 20 anni con Antony Leigh Milne e il secondo con Giuseppe Drommi. Dalle seconde nozze è nata la sua unica figlia, Giada, che oggi ha 45 anni.

I due matrimoni della contessa Patrizia De Blanck e i suoi amori

Patrizia De Black si sposò la prima volta a soli 20 anni, nel 1960, con l'aristocratico inglese Antony Leigh Milne. La loro unione durò però solamente pochi mesi perché la contessa scoprì il tradimento del marito con il suo migliore amico. Le seconde nozze arrivarono invece nel 1971 e furono con Giuseppe Drommi, console italiano di Panama, che 10 anni dopo divenne padre della sua unica figlia Giada. La loro storia d'amore durò fino alla morte dell'uomo nel 1999. Negli anni De Blanck ebbe anche diverse altri amori, come quello tragico con Farouk El Chourbagi, il ‘caso Bebawi', miliardario egiziano che venne assassinato nel 1964 in un appartamento romano e la contesse venne chiamata a testimoniare.

Il profondo legame con la figlia Giada

Patrizia De Blanck e la figlia Giada

Giada è la figlia di Patrizia De Blanck, nata nel 1981 dal suo secondo matrimonio con Giuseppe Drommi. Oggi ha 45 anni ed è stata lei ad annunciare con un post sui social la dolorosa scomparsa della madre: "Vivrò per due, è questa la mia promessa. Vivrò anche per te che mi vivi dentro". Tra loro un profondo e stretto legame, che si sono dimostrate più volte a vicenda, sia in privato che in occasioni pubbliche: quando Giada ha dovuto affrontare dei momenti di difficoltà, ha sempre potuto contare sul sostegno e sull'appoggio incondizionato della madre, che le è sempre stata accanto.

I dubbi sul sangue nobile: controversie sulle origini di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck si è sempre definita e presentata come contessa, sostenendo che sua madre appartenesse alla famiglia Dei Dario e suo padre fosse il conte De Blanck. Nel corso degli anni, però, sopratutto nel periodo della sua partecipazione a reality televisivi, diversi giornali misero in discussione il suo titolo nobiliare, raccontando che fosse auto-attribuito. La diretta interessata non ha però mai fatto un passo indietro, definendo i dubbi come invidia e ignoranza.