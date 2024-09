La vita privata di Paola Marella: l’amore per il marito e per il loro unico figlio Nicola

video suggerito

Paola Marella, morta il 21 settembre all'età di 61 anni, era sposata con Nico da tantissimo tempo e insieme hanno avuto come unico figlio Nicola. Erano molto uniti. Su Instagram, un ultimo messaggio per il figlio: "Sono diventati loro il nostro pilastro".

Paola Marella, morta il 21 settembre all'età di 61 anni, era sposata con Nico da tantissimo tempo e insieme hanno avuto come unico figlio Nicola. Erano molto uniti. Nessuno, a parte la famiglia e le persone più vicine a lei, sapeva che Paola Marella stesse male ed è per questo che la notizia della sua morte ha sorpreso tutti gli appassionati dei suoi programmi condotti su Real Time, soprattutto "Vendo Casa Dispertamente" e "Cerco Casa Disperatamente".

Il matrimonio con Nico: "Mi sopporta da innumerevoli anni"

Paola Marella ha sempre raccontato con grande semplicità il suo rapporto con Nico, suo marito: "A Milano ho incontrato mio marito Nico, che mi sopporta amorevolmente da innumerevoli anni, e ha emesso il suo primo vagito nostro figlio Nicola", presentava così la sua famiglia sul suo sito ufficiale. In un recente post su Instagram nel quale si vedono tutti e tre insieme d'estate, lei scrive: "Day & Night Family! ❤️ Le piccole cose che ci rendono immensamente felici sono quelle che spesso diamo per scontate. Fateci caso quando siete felici, quando vi spunta un sorriso sulle labbra inaspettato… viviamo per questo!".

L'ultimo messaggio per il figlio Nicola

Su Instagram, invece, spunta una foto insieme a suo figlio Nicola con un lungo pensiero sui figli e sull'essere genitori che, adesso, sembra quasi una testimonianza e un testamento per il figlio, ma anche per tutti quelli che amavano lo stile e la grande cura nella comunicazione che sapeva adottare Paola Marella:

Quando nascono dipendono completamente da noi. I figli vengono al mondo ma hanno un costante bisogno di contatto, di amore, di supporto e diciamolo, anche di grandi sacrifici da parte di ogni genitore. Poi crescono, diventano indipendenti, e li osservi orgogliosa e felice, rendendoti conto di come le parti, con il tempo, si siano invertite. Ora sono loro a trasmetterci determinazione, forza ed energia anche nei momenti più complicati. Sono diventati loro il nostro pilastro e non ci capacitiamo di quando sia avvenuto questo cambiamento.