La vita privata di Ozzy Osbourne: l’amore con la moglie Sharon Arden e il reality show sulla loro famiglia

Ozzy Osbourne, conosciuto in tutto il mondo come il "Principe delle Tenebre", si è spento martedì 22 luglio all'età di 76 anni. Icona assoluta della musica metal e frontman leggendario dei Black Sabbath, ha lasciato la moglie – e storica manager- Sharon, e i tre figli nati dal loro matrimonio: Aimee, Jack e Kelly. Proprio a Kelly, la più nota dei tre, è arrivata la proposta di matrimonio dal compagno Sid Wilson durante quello che sarebbe stato l'ultimo concerto di Osbourne. Dalla prima unione con Thelma Riley, il cantante ha altri due figli, Jessica e Louis.

L'amore con Sharon Arden: la crisi e il rinnovamento dei voti nuziali

Il pilastro più importante nella vita di Ozzy è stata Sharon Osbourne, sua moglie e manager. I due si incontrarono negli anni '70, quando Sharon lavorava per il padre, il noto impresario musicale Don Arden. Dopo essere convolati a nozze nel 1982, ebbero tre figli: Aimee, Kelly e Jack e con la serie The Osbournes (2002–2005), il reality show andato in onda su MTV, il pubblico conobbe la quotidianità della loro famiglia. La loro serenità, però, venne turbata nel 2016, anno in cui Sharon lasciò temporaneamente Ozzy dopo aver scoperto una sua relazione extraconiugale con la parrucchiera Michelle Pugh.

Ozzy, Sharon, Jack e Kelly Osbourne in uno scatto promozionale per The Osbournes, il reality di MTV andato in onda dal 2002.

Quando la crisi divenne pubblica, il cantante confessò di essere dipendente dal sesso e di aver iniziato un percorso terapeutico. "Ho rovinato il mio matrimonio, ma amo mia moglie" le sue parole. L'anno dopo i due hanno rinnovato i loro voti nuziali, con Sharon che aveva deciso di perdonarlo: "Siamo più forti di prima. L'amore non basta, ci vuole rispetto e lui ha imparato". Negli ultimi anni, segnati da gravi problemi di salute, l'artista ha avuto sempre la moglie al suo fianco.oti

La proposta di matrimonio per Kelly Osbourne durante l'ultimo concerto del padre Ozzy

Durante l'ultimo concerto del padre Ozzy a Birmingham, Kelly Osbourne ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Sid Wilson, dj della band Slipknot. Il video del momento, avvenuto dietro le quinte, è stato condiviso da Kelly su Instagram e nelle immagini si sente il cantante scherzare: "Non sposerai mia figlia".