La terza laurea di Ilaria, figlia di Gigi D'Alessio: in foto anche la ex moglie Carmela Barbato Ilaria D'Alessio, seconda figlia di Gigi D'Alessio, celebra la sua terza laurea. La donna ha voluto celebrare tale traguardo con una serie di foto postate sui social. Con lei anche il padre famoso e la madre Carmela Barbato.

Ilaria D’Alessio festeggia la sua terza laurea insieme ai genitori Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. A condividere via Instagram una serie di scatti realizzati nel giorno del traguardo raggiunto è la giovane che ha voluto postate una foto scattate insieme ai suoi genitori. I due, separati da anni, hanno mantenuto un ottimo rapporto mirato a tutelare il benessere dei figli nati dal loro matrimonio. Come D’Alessio, anche Barbato ha voltato pagina ma il legame d’affetto con l’ex marito non si è mai interrotto.

Il messaggio di Gigi D’Alessio per la figlia Ilaria

D’Alessio ha postato sul suo prillo Instagram una foto scattata con la figlia Ilaria di fronte all’ingresso dell’università per celebrare pubblicamente la sua terza laurea. “Come vedi, amore mio, dopo tanti sacrifici arrivano anche le soddisfazioni. Congratulazioni per la tua terza Laurea! Sono tanto orgoglioso di te! Sei il mio 110 e Lode”, ha scritto il cantante senza riuscire a celare l’orgoglio per il lavoro prodotto dalla secondogenita che aveva scelto di tornare a studiare in piena pandemia. Lo studio, Ilaria non lo ha mai nascosto, è sempre stato tra le sue più grandi passioni.

Ilaria D’Alessio: “Sono tornata a studiare durante la pandemia”

Ilaria, celebrando su Instagram il traguardo ottenuto, ha spiegato quale è stata la molla che l’ha spinta a tornare a studiare. Già laureata in Scienze politiche, ha deciso di approfondire il suo percorso universitario mentre il mondo viveva la pandemia di Covid-19. “Rimettermi a studiare è stata un’idea maturata durante la pandemia e dato che mi è stato insegnato a portare sempre a termine ciò che si inizia, eccoci qui! Un altro traguardo raggiunto. Circondata dall’amore della mia figlia e questa volta anche da mio figlio e il mio compagno. Vi amo immensamente. Evviva lo studio, sempre”, ha scritto la donna sui social postando gli scatti di questa giornata a lungo sognata. Accanto a lei, oltre ai genitori, anche i fratello Claudio, 38 anni, e Luca, 21enne cantante meglio conosciuto come LDA. Prima di laurearsi di nuovo, Ilaria è diventata madre del piccolo Joseluì, nato dal legame con il compagno Luigi. Per D’Alessio, dopo le tre nipotine figlie di Claudio, si tratta del quarto nipote.