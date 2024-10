video suggerito

Eleonora Giorgi, le foto della festa in famiglia e il regalo di compleanno: “Solo l’amore aiuta davvero” Eleonora Giorgi ha condiviso sui social le foto della festa organizzata per il suo compleanno. Nelle immagini è circondata dall’affetto della sua famiglia che, per i suoi 71 anni, le ha fatto un regalo speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Figli, mogli e bimbi mi hanno presa e travolta d'amore e festeggiamenti. Guardate che bello! Che festa! Solo l'amore vero aiuta davvero". Sono queste le parole che Eleonora Giorgi ha scelto per accompagnare le foto – condivise sul suo profilo Instagram – della festa di compleanno passata in famiglia. L'attrice – che ha compiuto 71 anni – dall'annuncio del tumore al pancreas ha parlato apertamente delle difficoltà di questi mesi. In un'intervista a Vanity Fair aveva messo in chiaro che ciò che desidera al momento è essere circondata dall'affetto dei suoi cari: "Mi sono riparata in questo bozzolo d'amore. Un bozzolo che è più vita di quella che avevo prima".

Le foto e i video della festa di compleanno di Eleonora Giorgi

Alla festa di compleanno di Eleonora Giorgi non mancava nessuno. Nelle foto e nei video, condivisi anche da Clizia Incorvaia, la gioia della reunion casalinga è palpabile. In prima fila i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e il nipotino Gabriele, con cui passa ogni attimo a disposizione. Nel carosello di immagini e video, Eleonora Giorgi soffia sulle candeline proprio con il piccolino stretto a sé. In uno scatto, poi, la conduttrice posa accanto al regalo di compleanno: un collage di foto in cui appare al fianco di ogni membro della sua famiglia, tra queste anche una insieme all'ex marito Massimo Ciavarro. A corredo del post, l'attrice ha scritto:

Non sembrerebbe, ma ieri stavo davvero male, mi ero truccata per un impegno tv e non ero poi nemmeno riuscita a farlo purtroppo, altro che festeggiare il compleanno… normale, è la chemio… Ma figli, mogli e bimbi mi hanno presa e travolta d'amore e festeggiamenti e guardate che bello! Che festa! Solo l'amore vero aiuta davvero! Grazie alla mia family, ma anche grazie a voi tantissimi che mi avete inondata di auguri e d’amore! Grazie di cuore!

Eleonora Giorgi e l'amore per i suoi cari

In un'intervista recente Eleonora Giorgi aveva messo in chiaro che "c'è un tempo per ogni cosa" e che per lei è giunto il momento di cogliere tutto l'affetto che la circonda. "Se sopravviverò, alla vita di prima non voglio tornare – ammetteva – Voglio passare tutto il tempo che mi resta così, con l'amore che ho finalmente riscoperto. Mi sono stufata di fare ‘la Giorgi'. Preferisco fare la babysitter al mio nipotino".