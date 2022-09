La sosia di Emma Watson è virale su Tik Tok, si traveste da Hermione Granger di Harry Potter Gli utenti di Tik Tok e Instagram hanno incoronato una donna di Indianapolis, Kari Lewis, come sosia di Emma Watson: in alcune immagini condivise sui suoi profili social risulta difficile non confonderla. Appassionata di cosplay, si diverte a travestirsi da Hermione Granger, la maghetta di Harry Potter.

A cura di Gaia Martino

Dopo l'episodio legato a Rihanna, spunta un'altra sosia di un VIP. Gli utenti di Tik Tok hanno incoronato una donna come la sosia di Emma Watson, l'attrice di fama mondiale che ha recitato nei panni di Hermione Granger nella saga di Harry Potter. Kari Lewis è il suo nome su Instagram, kariellex su Tik Tok, e nonostante siano passati oltre 10 anni dall'uscita dell'ultimo film nelle sale cinematografiche, è riuscita a far tornare in tendenza la maghetta più amata del cinema. Non ha nascosto la clamorosa somiglianza che la lega alla star di Hollywood e sui suoi profili social ha pubblicato uno scatto nel quale, a prima vista, risulta difficile distinguerla da Hermione originale.

La somiglianza tra Kari Lewis e Emma Watson

Kari Lewis a sinistra, Emma Watson a destra

Il suo viso è molto somigliante alla celebre attrice, ma Kari Lewis ha spazzato via ogni dubbio entrando completamente nel personaggio di Hermione Granger. In occasione del compleanno della streghetta di Harry Potter, che cade il 19 settembre, la giovane attrice e cosplayer, così come si descrive sul suo profilo social, si è travestita in maniera impeccabile: "Happy birthday Hermione" ha scritto come didascalia dei post pubblicati a corredo delle immagini.

Su Instagram ha anche condiviso alcune foto scattate al The Wizarding World of Harry Potter, il parco degli Universal Studios legato all'universo di Harry Potter. Con una bacchetta tra le mani, sorride con il sontuoso castello alle sue spalle.

Kari Lewis è un'attrice

La donna così simile ad Emma Watson è nata ad Indianapolis, città-contea consolidata degli Stati Uniti d'America. Sul suo blog racconta di essere mamma di una figlia adolescente, di essere fidanzata con "l'uomo migliore che potessi avere". La sua passione per il grande schermo è iniziata al liceo: partita con un musical, Il mago di Oz, ha poi vestito i panni di un clown in un circo, poi di un attore spaventoso in uno spettacolo horror. Nel 2017 ha iniziato la sua avventura da cosplayer: il primo è stato quello di Hermione Granger che le ha permesso di farsi notare da tablid di successo come Mtv e la BBc. Nel 2021 il suo primo debutto come attrice per Mudblood Part 2.