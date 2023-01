La risata di Fedez su Emanuela Orlandi, il fratello della ragazza scomparsa: “Sono dispiaciuto” “Lo ringrazio per lo spazio ma mi è dispiaciuto sentirlo ridere”, così Pietro Orlandi commenta la risata di Fedez sul caso della ragazza scomparsa da Città del Vaticano durante il podcast “Muschio Selvaggio”.

A cura di Stefania Rocco

Pietro, fratello di Emanuela Orlandi, commenta la fragorosa risata di Fedez durante una diretta del podcast “Muschio Selvaggio”. Si parlava della scomparsa della giovane da Città del Vaticano quando il rapper, seduto al fianco di Gianluigi Nuzzi e Luis Sal, ha commentato: “Comunque, possiamo dirlo? Non l’hanno mai trovata. La stanno ancora cercando”. Una frase cui Fedez ha incomprensibilmente fatto seguire una risata. Quell’atteggiamento ha ferito il fratello di Emanuela che, da anni, cerca senza sosta la verità sulla scomparsa della sorella.

Il commento di Pietro, fratello di Emanuela Orlandi

“Sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio la questione di mia sorella, è importante che al di là della risata se ne sia parlato, e per questo lo ringrazio. Però non posso negare che mi è dispiaciuto sentir ridere alla frase ‘la stanno ancora cercando’, visto che sono quarant’anni che sto facendo questo. Dai, lo perdoniamo”, così Pietro Orlandi ha commentato l’accaduto in un’intervista rilasciata al magazine MOW. “In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto (me lo auguro). Si tratta semplicemente di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale”, ha aggiunto l’uomo.

Fedez colpito da una valanga di critiche

L’intervento fuori luogo di Fedez sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, una storia dolorosissima per la famiglia della giovane che non ha mai scoperto quali siano state le sparito della ragazza, è valso al rapper una valanga di critiche. Il tutto si è consumato di fronte all’espressione attonita del giornalista Gianluigi Nuzzi che ha commentato così l’intervento di Fedez: “Questo è black humor. Il black humor è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”. “Scusami, mi faceva troppo ridere. Ma non fa ridere”, ha concluso Fedez, preso di mira sui social per l’uscita poco sensibile oltre che di cattivo gusto.