Caso Orlandi, spunta nuova registrazione. Il fratello di Emanuela: “Soltanto illusioni” “C’è chi sa, sia dentro che fuori dal Vaticano”, scrive Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, sfogandosi sui social dopo la notizia di nuovi dettagli sulla scomparsa.

A cura di Beatrice Tominic

Pietro Orlandi e le riproduzioni, in occasione dell’uscita di Vatican Girl, dei manifesti stampati dopo la scomparsa di Emanuela.

Ha affidato ai social network il suo sfogo Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, dopo che nella giornata di ieri è uscita la notizia dell'esistenza di un'ennesima registrazione tenuta segreta annunciata da Alessandro Ambrosini del blog Notte Criminale in cui si sente parlare uno dei vecchi soci di Renatino De Pedis che lancerebbe accuse pesanti nei confronti del Vaticano.

"Illusioni, disillusioni, illusioni, disillusioni, illusioni, disillusioni", ha tuonato sui social network Pietro, il fratello di Emanuela, da sempre in prima linea per la ricerca e mantenere vivo il ricordo della sorella, scomparsa nel giugno del 1983.

La reazione di Pietro, il fratello di Emanuela

Come questi ultimi quaranta anni ci insegnano, non è la prima volta che voci e presunte verità si accavallano nella storia della scomaprsa di Emanuela Orlandi. "Da quarant’anni si va avanti così, eppure c’è chi sa, più di uno dentro e fuori dal Vaticano, e continua a mettere la testa sotto la sabbia per continuare a nascondere – ha scritto Pietro – A farne le spese una semplice ragazza che voleva vivere la sua vita, cantando, ridendo, sognando… ma qualcuno ha voluto scegliere per lei negandogli la libertà. Che siate maledetti ovunque voi siate. Vigliacchi, ipocriti: solo questo siete… uomini di m*rda".

La registrazione sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Dopo la pubblicazione del docufilm sul rapimento di Emanuela Orlandi, Vatican Girl, su Netflix e la morte di alcuni volti che hanno fatto la storia dell'inchiesta, dalla pm titolare Simona Maisto all'agente segreto Giulio Giangi, si torna spesso a parlare della vicenda.

Il boss della banda della Magliana è stato accusato dalla sua compagna dell'epoca, Sabrina Minardi, di aver prelevato la ragazza e averla tenuta nascosta in uno dei suoi appartamenti, nella casa di Torvajanica. La nuova registrazione inedita, che risale al 2009, sarebbe avvenuta all'insaputa della persona che parla: un anno dopo le confessioni di Minardi, una delle persone più vicine a De Pedis avrebbe avuto necessità di fare delle precisazioni riguardanti la scomparsa di Emanuela. Il contenuto dell'audio sarebbe "sconvolgente" e lancerebbe nuove accuse sul Vaticano.