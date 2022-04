La Rai intitola gli studi di Via Teulada a Raffaella Carrà, Milly Carlucci presenterà l’evento La Rai vuole intitolare gli studi di Via Teulada 66 a Raffaella Carrà. Un gesto in memoria di una grande artista che verrà celebrata in un evento, ancora in fase di elaborazione, in onda in prima serata per ricordare la più grande icona della tv.

A cura di Ilaria Costabile

Ad un anno dalla scomparsa di Raffaella Carrà, la Rai ha deciso di realizzare uno show in sua memoria, per poter ricordare un'artista, icona della televisione italiana e della musica, un personaggio che ha cambiato il modo di fare tv, rivoluzionando anche il ruolo della donna sul piccolo schermo e creando la figura che oggi conosciamo come showgirl. Per celebrare la sua grandezza la tv pubblica ha deciso di intitolarle gli studi Rai di Via Teulada durante uno show che sarà condotto da Milly Carlucci, sebbene non sia stata ancora individuata una data in cui si svolgerà l'evento come anticipato da TvBlog.

Gli studi di Via Teulada a Raffaella Carrà

Lo show dovrebbe andare in onda dall'auditorium del Foro Italico, che è stato teatro di tantissimi programmi condotti da Raffaella Carrà, tra i quali Carramba che sorpresa, che ospita anche un'altra grande trasmissione della nostra tv, ovvero Ballando con le stelle, di cui padrona di casa è per l'appunto Milly Carlucci. La conduttrice aveva proposto l'iniziativa di intitolare proprio questo studio alla memoria dell'iconica diva, ma da viale Mazzini pare che gli intenti siano altri, ovvero quelli di intitolare gli studi i Via Teulada 66, che l'hanno vista debuttare con trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana, come Studio Uno.

Quando ci sarà l'evento in tv

Come anticipato da TvBlog, quindi, non sarebbe stata ancora decisa la data per la messa in onda dell'evento. Tra le ipotesi possibili c'è quella del 18 giugno, un sabato, perfetto quindi per organizzare uno show in prima serata, e che inoltre corrisponderebbe anche al giorno del compleanno di Raffaella Carrà. Nonostante non ci sia stata ancora la conferma ufficiale, c'è la volontà non solo della Rai, ma anche di Sergio Japino di realizzare un ricordo per celebrare la memoria di una delle più grandi protagoniste della televisione italiana, all'insegna della musica, del ballo e della presenza di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla e non solo in veste di artista.