La politica va su TikTok e i giovani se ne vanno: “Senza TikTok per un mese, è tossico” L’esperimento sociale di una tiktoker chiuso proprio mentre tutta la classe politica arriva in massa sul social dei giovani.

Mentre su TikTok arriva tutta la classe politica, c'è qualche giovane che scappa via a gambe levate. È stato il caso della tiktoker Cec Desiderato, giovanissima, che prima dell'estate ha lanciato una sfida ai suoi follower: "Voglio eliminare TikTok per un mese". Un esperimento sociale che fa il paio con iniziative di digital detox che stanno raccogliendo sempre più adesioni nel mondo dei più giovani, proprio ora che TikTok è "infestato" da vecchi giovani come Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Carlo Calenda & soci.

L'esperimento

Cec Desiderato ha disinstallato l'applicazione cinese il 30 luglio, avvisando i suoi follower di voler restare senza TikTok per un mese. I motivi:

TikTok è un social tossico nel quale ognuno di noi si mette in comparazione con l’altro, ma prima di tutto è una perdita di tempo. Questo è il periodo dell’anno che si sogna da tutto l’anno. L’estate. Quindi ho deciso che eliminerò TikTok per tutto agosto. Ci rivediamo a settembre.

I risultati

La giovane sedicenne ha spiegato che in un mese ha fatto molte camminate, partendo per la montagna. Poi, direzione Puglia, al mare. Questi trenta giorni hanno cambiato il modo di vedere i social di Cec Desiderato, che non ha neanche consultato Instagram e YouTube. Facebook? Neanche a dirlo.

Ho scoperto che TikTok è veramente tossica. Mi sono accorta che nei momenti morti tutti, e dico tutti, scrollavano. Ho scoperto altri hobby come la Settimana Enigmistica, che è una droga e che ho fatto diventare una moda!… stare senza TikTok è brutto le prime due settimane, poi ti rendi conto che cambia tutto: cambia il modo in cui vedi gli altri social e i video. Ti rendi conto che la maggior parte dei contenuti sono uno spreco di tempo!

La classe politica su Tiktok

"Mentre perdevo tempo a vedere balletti, potevo fare altre cose". È tutto qui, il manifesto di Cec Desiderato. Che però adesso non ha lasciato i social e i suoi ventimila follower. Però, l'esperimento sociale continua: "Il mio piano è stare senza TikTok per tutto l’anno scolastico. Almeno ci tenterò".