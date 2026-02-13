La modella Gabrielle Henry dopo l’incidente a Miss Universo è ancora in ospedale: “È cambiato tutto”

Gabrielle Henry, rappresentante della Giamaica a Miss Universo, dopo la drammatica caduta e i tre mesi in ospedale, è tornata sui social. Con le foto che la ritraggono ancora ricoverata, ha raccontato: “La più grande forza è stata quella di scegliere di rialzarmi”.

Gabrielle Henry, rappresentante della Giamaica a Miss Universo 2025, "è sulla via della guarigione". La modella tre mesi fa è stata vittima di una caduta shock dal palco di Miss Universo a Bangkok, in Thailandia, che le ha provocato un'emorragia intracranica, con perdita di coscienza, una frattura, lacerazioni facciali e altre lesioni gravi. È stata in terapia intensiva, in condizioni critiche, ma ora è fuori pericolo. Dopo mesi di silenzio, ha aggiornato il suo profilo Instagram per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute.

Le prime parole di Gabrielle Henry dopo l'incidente

Si trova ancora in ospedale, dove si sta sottoponendo a cure e riabilitazione. A corredo di alcune immagini di sé in ospedale pubblicate su Instagram, Gabrielle Henry ha raccontato che questo periodo è stato segnato da "recupero e rinnovo": "Volevo solo rappresentare al meglio la Giamaica, ma ho subito l'infortunio più inaspettato della mia vita, che ha cambiato tutto". Così ha continuato: "Ho imparato che una caduta può rivelare una forza profonda che non sapevi di avere. La mia più grande forza è stata quella di scegliere di rialzarmi, anche se il percorso non è ancora finito", le parole.

Ha ringraziato i professionisti e i medici che la stanno accompagnando in questa fase di guarigione, poi ha aggiunto: "Questo periodo mi ha dato modo di riflettere. So che la mia storia è ancora in evoluzione. Quello che è successo non è stato un finale, ma ha segnato l'inizio della costruzione di un'eredità più forte, creando un impatto e lasciando un segno significativo in me".

L'incidente a Miss Universo

Lo scorso novembre Gabrielle Henry, mentre eseguiva la sua presentazione davanti alla giuria e agli spettatori di Miss Universo, in qualità di rappresentante della Giamaica, ha perso il controllo ed è precipitata dal palco. Il suo volo ha immediatamente mobilitato lo staff di produzione prima che intervenissero i soccorsi. La modella lasciò la scena in barella, prima del comunicato della triste diagnosi.