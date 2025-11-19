Caduta shock a Miss Universo: Gabrielle Henry Miss Jamaica crolla dalla passerella e finisce in barella

Un attimo di silenzio, poi il tonfo. Gabrielle Henry, la rappresentante della Jamaica a Miss Universo 2025, è precipitata dalla passerella durante la competizione preliminare, trasformando quella che doveva essere la serata della sua consacrazione in un incidente che ha gelato il pubblico. È accaduto in Thailandia. È successo tutto in una frazione di secondo, anche meno, come dimostrano le immagini sui social network. Era il momento più delicato di tutta la competizione. La Henry stava eseguendo la sua presentazione davanti alla giuria e agli spettatori. Un passo, forse un tacco che si è incastrato, un attimo di squilibrio. La candidata ha perso il controllo e si è trovata a precipitare dal palco, un volo che ha immediatamente mobilitato l'intero staff di produzione.

Via in barella tra la preoccupazione del pubblico

Le immagini, che hanno iniziato a circolare sui social media, mostrano il momento in cui cade e successivamente il team tecnico si precipita verso di lei. Non si tratta di una semplice scivolata recuperabile con un sorriso professionale: l'impatto è stato tale da rendere necessario l'intervento dei soccorsi. C'è stato sgomento generale, il pubblico è rimasto completamente in silenzio, portata via dalla passerella sotto gli occhi delle altre concorrenti e del pubblico.

Il silenzio dell'organizzazione

A distanza di ore dall'incidente, l'organizzazione di Miss Universo non ha ancora diffuso alcun comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Gabrielle Henry. Questa mancanza di informazioni sta alimentando, sul fronte della stampa internazionale, molte preoccupazioni.

L'entusiasmo spezzato

"La Thailandia è un paese vibrante, con persone che emanano calore e gentilezza, e soprattutto, che amano sorridere, proprio come me. Mi sento davvero a casa." Queste sono state le parole di Gabrielle Henry, pronunciate appena poche ore prima di finire su una barella. Specialista in oftalmologia, Gabrielle Henry aveva già sfilato in costume da bagno e stava sfilando in una serata determinante per il proseguio del suo cammino. Il suo sogno di diventare Miss Universo sembrerebbe essersi spezzato.