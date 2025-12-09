spettacolo
Miss Giamaica ancora ricoverata dopo la caduta a Miss Universo, come sta: “Lesioni gravi e un’emorragia”

Gabrielle Henry, Miss Giamaica, è ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo. La ragazza era stata portata via in barella e, come si apprende ad alcune settimane di distanza, ha vissuto “condizioni critiche” e riportato “un’emorragia intracranica con la perdita di coscienza”.
A cura di Elisabetta Murina
Gabrielle Henry ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo. Lo scorso 19 novembre, durante le fasi preliminari del concorso, Miss Giamaica è caduta dal palco ed è stata immediatamente portata via in barella. La ragazza ha passato diversi giorni nel reparto di terapia intensiva e, alcune settimane dopo l'incidente, l'organizzazione di Miss Universo ha fornito alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Lo scorso 19 novembre, durante le fasi preliminari di Miss Universo a Bangkok (Thailandia), Miss Giamaica è "caduta gravemente" attraverso un'apertura del palco mentre stava camminando. La ragazza è stata portata immediatamente via in barella e, si legge in un comunicato ufficiale diffuso dall'organizzazione, "ha riportato un'emorragia intracranica con la perdita di coscienza, una frattura, lacerazionifacciali e altre lesioni gravi". Dopo l'incidente è stata ricoverata in terapia intensiva, dove è rimasta in "condizioni critiche".

A distanza di circa due settimane, Henry si trova ancora ricoverata in ospedale ma dovrebbe essere dimessa nei prossimi giorni. Al momento sarebbe fuori pericolo. L'organizzazione di Miss Universo ha sostenuto e aiutato la ragazza durante queste settimane, dall'incidente fino ad oggi, sostenendo di aver fornito "l'alloggio e le spese di soggiorno" della madre e della sorella. Qualche giorno dopo il suo incidente, il concorso ha incoronato la nuova Miss Universo, Fatima Bosh, rappresentante del Messico. Riguardo alla caduta e a quanto accaduto a Gabrielle, un rappresentante del concorso spiegò al sito americano People che "l'incidente si è verificato principalmente perché la modella ha mancato il suo blocco e potrebbe non aver guardato la passerella mentre sfilava"


