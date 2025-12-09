Miss Giamaica ancora ricoverata dopo la caduta a Miss Universo, come sta: “Lesioni gravi e un’emorragia”

Gabrielle Henry, Miss Giamaica, è ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo. La ragazza era stata portata via in barella e, come si apprende ad alcune settimane di distanza, ha vissuto “condizioni critiche” e riportato “un’emorragia intracranica con la perdita di coscienza”.

Lo scorso 19 novembre, durante le fasi preliminari di Miss Universo a Bangkok (Thailandia), Miss Giamaica è "caduta gravemente" attraverso un'apertura del palco mentre stava camminando. La ragazza è stata portata immediatamente via in barella e, si legge in un comunicato ufficiale diffuso dall'organizzazione, "ha riportato un'emorragia intracranica con la perdita di coscienza, una frattura, lacerazionifacciali e altre lesioni gravi". Dopo l'incidente è stata ricoverata in terapia intensiva, dove è rimasta in "condizioni critiche".

A distanza di circa due settimane, Henry si trova ancora ricoverata in ospedale ma dovrebbe essere dimessa nei prossimi giorni. Al momento sarebbe fuori pericolo. L'organizzazione di Miss Universo ha sostenuto e aiutato la ragazza durante queste settimane, dall'incidente fino ad oggi, sostenendo di aver fornito "l'alloggio e le spese di soggiorno" della madre e della sorella. Qualche giorno dopo il suo incidente, il concorso ha incoronato la nuova Miss Universo, Fatima Bosh, rappresentante del Messico. Riguardo alla caduta e a quanto accaduto a Gabrielle, un rappresentante del concorso spiegò al sito americano People che "l'incidente si è verificato principalmente perché la modella ha mancato il suo blocco e potrebbe non aver guardato la passerella mentre sfilava"