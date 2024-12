La madre di Eminem, Debbie Nelson, è morta all’età di 69 anni a causa di un cancro ai polmoni

video suggerito

La madre di Eminem, Debbie Nelson, è morta all'età di 69 anni. Ha combattuto una dura battaglia contro un cancro ai polmoni in fase avanzata, ha riferito TMZ. Eminem, il cui vero nome è Marshall Mathers, e sua madre hanno avuto un rapporto travagliato, spesso condiviso anche pubblicamente, e negli ultimi anni stavano cercando di sanarlo. Infatti nel 2022 la madre si era congratulata con suo figlio per la sua introduzione nella Rock & Roll Hall of Fame.

Durante la loro relazione difficile, Eminem, 52 anni, ha fatto riferimento a sua madre nel brano My Name Is dall'album del 1999 The Slim Shady LP, che alla fine ha scatenato una battaglia legale tra loro.

A settembre, InTouch aveva riportato che Debbie Nelson era "malata terminale con un cancro ai polmoni in fase avanzata", specificando: "Non ci sono molte opzioni. Al momento si trova tra il centro oncologico e i suoi familiari. Ha un tempo molto limitato". Veniva inoltre sottolineato quanto Eminem stesse aiutando finanziariamente sua madre.

"Le persone intorno a lei non sono nemmeno sicure che Eminem sia a conoscenza di ciò che sta accadendo a sua madre", avevano scritto, "È buono con sua madre. Si assicura di prendersi cura di lei, ma non parlano molto. Sarebbe positivo per entrambi comunicare. Questo potrebbe dare loro la possibilità di riconciliarsi". La medesima fonte aveva riferito che Eminem aveva "problemi di fiducia" con vari familiari in seguito a una battaglia legale con i suoi zii, che avevano accusato il nipote di aver tentato di sfrattarli in una causa poi archiviata.

Eminem ha anche affrontato una causa intentata da sua madre. Nella canzone My Name Is, il rapper aveva scritto che sua madre si faceva "più roba di" lui. Quest'ultima gli aveva fatto causa per diffamazione per 11 milioni di dollari. L'avvocato del rapper e produttore discografico specificò, per conto del suo cliente, che il procedimento legale era il "risultato di una relazione tesa da tutta la vita". La causa si concluse con un risarcimento di 25.000 dollari.

Debbie ha dato alla luce Marshall quando aveva solo 18 anni e lui è stato abbandonato dal padre poco dopo la nascita. Eminem ha portato questa parte di vita anche nel film del 2002 "8 Mile", liberamente ispirato alla sua vita trascorsa in un parco roulotte e al suo rapporto teso con sua madre.

In un'intervista del 2008, Debbie Nelson ammise di voler mettere da parte le vecchie ruggini con suo figlio: "Non rinuncerò mai a nessuno dei miei figli. C'è speranza per tutti. Si tratta semplicemente di ingoiare il proprio orgoglio". Nel 2013, Eminem ha pubblicato "Headlights" come attestato di scuse a sua madre.