Demi Moore sulle condizioni di salute di Bruce Willis: "Sono cose che non augurerei a nessuno" Dopo lo scatto che ha mostrato di nuovo a tutti le condizioni di Bruce Willis, Demi Moore chiarisce in un'intervista: "È molto difficile, ma le condizioni sono stabili. Dobbiamo trovare gioia e felicità da tutto questo".

Demi Moore è tornata a parlare delle condizioni di salute del suo ex marito, Bruce Willis. L'attrice, nel corso di una lunga intervista video alla CNN, ha condiviso un aggiornamento positivo a tre anni dalla diagnosi di afasia, evolutasi poi in demenza frontotemporale, che ha purtroppo costretto l'attore ad abbandonare le scene. "Considerato tutto", ha detto l'attrice recentemente rilanciatasi con il film The Substance, "è in una situazione molto stabile. Ovviamente è molto difficile, non è qualcosa che augurerei a nessuno".

Le parole di Demi Moore su Bruce Willis

Nel corso della intervista alla CNN, Demi Moore ha dichiarato: "Le condizioni di Bruce, considerato tutto, sono davvero buone e stabili in questo momento. L'ho già detto altre volte e lo dico con molta sincerità. È importante per tutti noi che stiamo facendo fronte a questa situazione di affrontarla per quello che è, con naturalezza. Da questo punto di vista, c'è tanto amore e c'è tanta gioia intorno a lui". Il riferimento è al fatto che la famiglia è unita. Bruce Willis, infatti, è padre di cinque figlie: Rumer, 36 anni, Scout e Tallulah, nate dal matrimonio di 13 anni con Demi Moore, e Mabel, 12 anni, ed Evelyn, 10 anni, avute con la moglie Emma Heming Willis. Per questo, Demi Moore osserva: "Ci sono grandi perdite, ma anche tanta bellezza e doni che possono emergere da tutto questo".

La famiglia si è riunita

Le figlie di Bruce Willis, Talullah e Scout, insieme al padre in una foto recente di famiglia.

Negli ultimi anni, la famiglia si è molto unita. Per il Giorno del Ringraziamento, Scout ha condiviso una tenera foto recente che la ritrae faccia a faccia con il padre, mentre Tallulah è immortalata sul pavimento mentre guarda Bruce con affetto. Emma, la moglie di Willis, ha parlato apertamente di come la malattia abbia colpito la loro famiglia e di come le loro due figlie più piccole stiano affrontando la situazione. "Questa malattia viene spesso diagnosticata male, trascurata e fraintesa," ha detto a Town and Country. "Riuscire finalmente a ottenere una diagnosi è stato fondamentale per poter capire cosa fosse la demenza frontotemporale e per educare le nostre bambine". E ancora: "Non ho mai cercato di addolcire la realtà per loro. Sono cresciute vedendo Bruce peggiorare nel corso degli anni. Non sto cercando di proteggerle da questa verità. Se i bambini fanno domande, significa che sono pronti a conoscere la risposta".