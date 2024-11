video suggerito

Lo sfogo di Grimes, ex di Elon Musk: "Ho combattuto per la custodia dei miei figli, mi impediva di vederli" Elon Musk e Grimes si sono frequentati dal 2018 al 2022. Hanno tre figli X Æ A-Xii, Techno Mechanicus e Exa Dark Sideræl.

A cura di Daniela Seclì

L'ex compagna di Elon Musk, la cantante canadese Grimes – all'anagrafe Claire Elise Boucher – ha pubblicato uno sfogo su X nel quale ha parlato anche del rapporto conflittuale con l'imprenditore. A suo dire, il suo ex l'avrebbe coinvolta in una battaglia legale per la custodia dei figli durata un anno. A causa di questa conflittualità, non avrebbe visto uno dei suoi bambini per cinque mesi. La coppia ha tre figli: X Æ A-Xii, Techno Mechanicus e Exa Dark Sideræl.

Lo sfogo di Grimes, ex compagna di Elon Musk

La cantante Grimes, in un lungo post pubblicato su X, ha parlato della sua evoluzione artistica, rimarcando come il ruolo di madre abbia fatto parte di questo processo: "Avere bambini ti fa a pezzi e ti rimette insieme. I bambini sono diecimila lezioni di filosofia che puoi imparare solo da quell'esperienza". Così, ha raccontato il periodo buio attraversato a causa della battaglia legale con il suo ex compagno Elon Musk:

Ho trascorso un anno intrappolata in una battaglia in cui i miei post di Instagram sono stati usati come motivi per i quali non avrei dovuto avere i miei figli. Ho dovuto combattere e staccarmi dall'amore della mia vita mentre diventava irriconoscibile per me. Non ho visto uno dei miei bambini per cinque mesi. E questo è solo ciò che può essere detto pubblicamente, gran parte dell'esperienza vissuta in questi ultimi anni deve rimanere segreta.

La relazione finita tra Elon Musk e Grimes

Elon Musk e Grimes hanno avuto una relazione dal 2018 al 2022. La vicenda legale sembra si sia ormai conclusa e che i due abbiano trovato un accordo, ma i dettagli non sono mai stati rivelati. In passato, tuttavia, spesso la cantante canadese ha espresso le difficoltà incontrate in questa battaglia legale. Come riporta il Daily Mail, i costi sarebbero stati tali da ridurla quasi sul lastrico e da impedirle di produrre nuova musica. Inoltre, accusò Musk di averle impedito di vedere i figli e di non averli autorizzati a recarsi al capezzale della nonna materna, malata terminale.