video suggerito

La giornalista Sky Francesca Baraghini sposa il compagno Alessandro, sull’altare anche la cagnolina Bruna La giornalista Sky Francesca Baraghini ha sposato il compagno Alessandro lo scorso fine settimana. Ospite d’onore sull’altare, a fare bella mostra di sé insieme alla coppia,. Anche la cagnolina Bruna alla quale Baraghini è legatissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel giorno più importante della sua vita sentimentale, la giornalista Sky Francesca Baraghini ha voluto accanto a sé tutte gli affetti più importanti, compresa la cagnolina Bruna alla quale è profondamente legata. È così che, durante la cerimonia che l’ha vista sposare con rito religioso il compagno Alessandro, a fare bella mostra di sé sull’altare c’era anche la bulldog francese nera che da anni rappresenta una parte fondamentale della sua vita. Una scelta non troppo curiosa e che dimostra quanto Baraghini sia legata alla cagnolina che compare spesso accanto a lei nelle foto postate sui social e che durante la cerimonia ha ottenuto – com’era giusto che fosse – un posto d’onore. Una scelta che aveva fatto anche Diletta Leotta qualche giorno fa quando, durante il matrimonio con Loris Karius, aveva voluto che a portare le fedi fosse il cagnolino Lillo.

Il matrimonio di Francesca Baraghini

Francesca Baraghini è una nota giornalista del gruppo Sky, oltre a essere conduttrice del podcast RedZone che ha come argomento principale le “complessità del nostro presente”. Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, non ha condiviso troppe informazioni a proposito del matrimonio con il compagno Alessandro che è stato celebrato solo qualche giorno fa. Anche l’uomo adora la piccola Bruna come dimostra la foto scattata sull’altare che lo mostra accarezzare la cagnolina.

Chi è Francesca Baraghini

Nata a Genova il 23 luglio 1984, Francesca Baraghini ha cominciato la sua carriera nel 2009 con Radio Babboleo. Nel 2014 comincia la sua attività da giornalista collaborando con il quotidiano Il Secolo XIX. Nel frattempo, avvia una collaborazione televisiva con la rete genovese Primocanale e con la Gazzetta dello Sport. Nel 2016 approda su Sky Sport 24 nel ruolo di conduttrice. La prima esperienza a Mediaset arriva nel 2017 quando conduce insieme a Pierluigi Pardo il programma TikiTaka. Successivamente, passa alla conduzione di Sky Tg24 e ottiene il timone dei format tv Hashtag24 – l’attualità condivisa e Skyline.