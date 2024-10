La figlia di Clint Eastwood arrestata per violenza domestica: avrebbe aggredito il suo fidanzato

video suggerito

Francesca Eastwood, figlia dell'attore e regista Clint Eastwood, è stata arrestata per violenza domestica. L'attrice e modella è stata rilasciata su cauzione di 50mila dollari.

Francesca Eastwood, figlia dell'attore e regista Clint, è stata arrestata per violenza domestica e rilasciata dopo il pagamento di una cauzione da 50mila dollari. L'attrice e modella avrebbe aggredito il suo compagno, l'attore Alexander Wraith. A riportare la notizia è il sito americano TMZ.

Francesca Eastwood, attrice e modella nata dall'unione tra Clint Eastwood e l'attrice Frances Fisher, avrebbe aggredito e malmenato il compagno Alexander Wraith. La violenza sarebbe scattata in seguito ad una lita tra i due. "Le nostre fonti affermano che il fidanzato di Francesca ha chiamato la polizia. Le forze dell'ordine gli avrebbero consigliato di guidare fino alla Safety Zone del dipartimento di polizia di Beverly Hills per incontrare gli ufficiali" si legge sul sito TMZ. In seguito ad un'indagine la figlia di Clint Eastwood è stata arrestata per violenza domestica. La 31enne è stata poi rilasciata dietro il pagamento di una cauzione di 50mila dollari.

Francesca e il legame con il padre Clint Eastwood

Dal 1990 al 1995 Clint Eastwood è stato legato sentimentalmente all'attrice Frances Fisher (celebre per il ruolo della madre di Rose nel film Titanic), conosciuta sul set di Pink Cadillac. Dalla loro unione nacque Francesca, penultima degli otto figli che l'attore ebbe da sei donne diverse. La 31enne è nota per i suoi ruoli in Jersey Boys e Outlaws and Angels ed è madre di un bambino di sei anni, Titan, avuto con Wraith nel 2008. Intervistata da Fox News Digital quest'estate, Francesca Eastwood aveva parlato del rapporto con i suoi genitori: "Mio ​​padre e mia madre erano molto severi con me quando ero bambina. È così bello vedere quanto siano premurosi come nonni". E ancora: "Sono fantastici e sono entrambi molto presenti".