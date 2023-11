La figlia di Bruce Willis: “Mi manca molto il mio papà” Rumer Willis, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore, ha condiviso su Instagram una foto del passato con il celebre attore: “Oggi mi manca molto il mio papà” ha scritto. Le condizioni della star del cinema affetto da demenza frontotemporale starebbero peggiorando.

A cura di Gaia Martino

La figlia di Bruce Willis, Rumer, nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram con una foto del passato che la ritrae tra le braccia del suo papà. Il celebre divo di Hollywood che nel marzo 2022 ha annunciato la sua volontà di ritirarsi dal cinema a causa della malattia, soffre di demenza frontotemporale. Le sue condizioni negli ultimi mesi sarebbero peggiorate e, secondo le indiscrezioni di Closer, non sarebbe neanche più in grado di riconoscere i suoi familiari. A testimoniare i rumors, le ultime parole di Rumer Glenn Willis scritte su Instagram: "Oggi mi manca il mio papà".

Il messaggio di Rumer Willis per papà Bruce

Rumer Willis con una foto del passato ha condiviso con i followers la sua mancanza: "Oggi mi manca molto il mio papà" ha scritto su Instagram la figlia degli attori Demi Moore e Bruce Willis a corredo di una foto di lei piccola stretta tra le braccia del celebre attore.

L'attrice e cantante statunitense lo scorso aprile ha dato vita al suo primo bebè, Louetta Isley Thomas Willis, e pochi mesi dopo la nascita permise al nonno di conoscere la sua nipotina: "La sua dolcezza e il suo amore per lei erano così puri e belli. Papà, io e Lou siamo così fortunate ad averti" aveva scritto in un post.

Come sta Bruce Willis affetto da demenza frontotemporale

A rivelare aggiornamenti sulle condizioni di salute di Bruce Willis è PageSix. Il tabloid statunitense riporta le parole di Glenn Gordon Caron, autore e regista televisivo, che spesso fa visita al suo amico, ex attore. L'uomo ha rivelato che "la gioia di vivere" di Bruce Willis "sarebbe scomparsa". "Ho la sensazione che sappia chi sono solo nei primi 3 minuti. Non è completamente cosciente. Lui era un lettore, ora non legge più. Non ha più tutte quelle abilità linguistiche", le parole riportate dal tabloid.