Kim Kardashian diventa avvocato, la festa dopo la laurea in legge: "Vuole lottare per la giustizia" Kim Kardashian si è laureata in giurisprudenza dopo un percorso di studi durato sei anni. L'imprenditrice nel 2021 raccontò di voler diventare avvocato per seguire le orme del padre: dopo la cerimonia, ha festeggiato in giardino con amici e parenti il suo traguardo.

A cura di Gaia Martino

Kim Kardashian ha festeggiato ieri, insieme ad amici e parenti, la sua laurea in giurisprudenza, conseguita dopo aver completato il tirocinio legale durato 4 anni. In California è possibile non frequentare la facoltà di giurisprudenza, ma frequentare un percorso per potersi iscrivere all'albo: solo in quattro stati americani è possibile qualificarsi per l'esame di abilitazione alla professione forense sotto la supervisione di un avvocato abilitato. L'imprenditrice ha intrapreso questo percorso sei anni fa: nel 2019, scrive People.com, rivelò di voler diventare avvocato per seguire le orme di suo padre, Robert Kardashian Sr. "Finalmente mi sono laureata in giurisprudenza dopo sei anni!!!" ha scritto in un video pubblicato su Instagram.

La laurea di Kim Kardashian

Kim Kardashina ha seguito un programma legale in California che consente di qualificarsi per l'esame di abilitazione alla professione forense sotto la supervisione di un avvocato abilitato. "Sei anni fa, Kim Kardashian è entrata in questo programma con nient'altro che un forte desiderio di lottare per la giustizia", ha dichiarato la sua mentore, l'avvocato Jessica Jackson, durante la festa della famosa imprenditrice. "È un onore essere qui oggi, non solo come mentore, ma come testimone di uno dei percorsi legali più stimolanti che abbia mai visto", ha aggiunto, rivelando che la Kardashian si è dedicata 18 ore a settimana per sei anni consecutivi al suo obiettivo, facendo contemporaneamente la mamma di quattro figli, gestendo attività commerciali e girando programmi televisivi. Su Instagram l'imprenditrice ha condiviso con i fan il suo successo: con foto e repost della giornata di ieri, ha mostrato il suo look scelto per la laurea, uguale a quello dei suoi figli.

La cerimonia in giardino

La cerimonia si è svolta nel giardino della sua villa di Beverly Hills e ha riunito tutta la famiglia Kardashian. Oltre ai suoi figli, erano presenti anche le sue sorelle Khloé Kardashian e Kourtney Kardashian Barker che durante la festa hanno espresso la loro felicità per il traguardo raggiunto dalla sorella: "Non posso credere che ci siano voluti anni e anni per realizzarlo. Sono così orgogliosa di lei. È stato un traguardo fantastico, e ne sono così orgogliosa", le parole di Khloé.

Khloé e Kourtney Kardashian