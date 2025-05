L’addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi: alla cena solo amiche vip, c’erano Katy Perry e Kim Kardashian

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Manca poco più di mese al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il patron di Amazon e la compagna si sposeranno a Venezia con tre giorni di festeggiamenti, dal 24 al 26 giugno. La coppia non sta badando a spese e sta curando tutto nei minimi dettagli, dalla location agli invitati rigorosamente vip. In attesa del grande giorno, la modella ha festeggiato il suo addio al nubilato sempre in grande stile. Su Instagram alcuni scatti del party parigino, al quale erano presenti celebrità come Katy Perry e Kim Kardashian.

L'addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi, tra le invitate Katy Perry e Kim Kardashian

Per festeggiare il suo addio al nubilato, Sanchez si è circondata di alcune delle amiche più care e ha organizzato una cena nello storico ristorante Lafayette's di Parigi. Tra le invitiate. diversi personaggi noti come Katy Perry, Eva Longoria, Kim Kardahsian e la madre Kris Jenner. "L'eternità inizia con l'amicizia, circondata dalle donne che mi hanno sollevata, illuminato il mio cammino nei momenti bui e plasmato il mio cuore lungo il cammino", ha scritto su Instagram la futura sposa ad accompagnare alcuni scatti insieme alla amiche. Tra le storie Instagram ha poi mostrato il menù del ristorante, che ha fatto personalizzare per l'occasione: l'antipasto comprendeva pollo fritto, cesar salad, salmone affumicato, tra le portate principali invece rigatoni ai funghi e pollo arrosto.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Bezos e Sanchez stanno organizzando un matrimonio in grande stile e non stanno di sicuro badando a spese. Per tre giorni, dal 24 al 26 giugno, la città di Venezia sarà interamente ‘a disposizione' del noto imprenditore, terzo uomo più ricco del mondo, proprietario della Metro Golden Mayer e patron di Amazon. I festeggiamenti saranno divisi in più giornate e i futuri sposi stanno curando tutto nei minimi dettagli: dai taxi prenotati in tutta la Laguna agli hotel di lusso sold out, passando per uno yacht da 500milioni.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, la spesa dell'evento parte da 30milioni di dollari. Lunga la lista degli invitati, che conta diversi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo: Leonardo DiCaprio con la fidanzata italiana Vittoria Ceretti, Oprah Winfrey, Katy Perry e Orlando Bloom, Kim Kardashian, Bill Gates. Si fa strada anche la l'ipotesi Donald Trump Jr. e di Tiffany Trump con il marito miliardario Michael Boulos.