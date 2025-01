video suggerito

Justin Baldoni coinvolge Ryan Reynolds nel caso con Blake Lively: “L’ha deriso e ridicolizzato in Deadpool & Wolverine” Dopo le accuse di Blake Lively di molestie sessuali a Justin Baldoni, il suo avvocato ha chiesto a Marvel Studios e Disney di conservare tutti i documenti relativi al film Deadpool & Wolverine, che potrebbero essere rilevanti per la causa in corso. Secondo i legali dell’attore, Ryan Reynolds, coniuge di Lively, avrebbe evidentemente preso in giro Baldoni nella caratterizzazione del personaggio di Nicepool. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vicenda legale tra Blake Lively e Justin Baldoni si fa sempre più intricata. Dopo le accuse di Lively all'attore per molestie sessuali sul set di It Ends With Us, l'avvocato di Baldoni ha inviato una comunicazione ufficiale al presidente di Marvel Studios e al CEO di Disney intimando la conservazione o archiviazione di tutti i contenuti relativi al film Deadpool & Wolverine, che potrebbero essere rilevanti per la causa in corso. Secondo i legali dell'attore, infatti, Ryan Reynolds, coniuge di Lively, avrebbe evidentemente preso in giro Baldoni nella caratterizzazione del personaggio di Nicepool, che interpreta proprio in Deadpool & Wolverine.

"Justin Baldoni preso in giro da Ryan Reynolds"

Mentre la battaglia legale tra Baldoni e Lively avanza, gli avvocati dell'attore hanno inviato una lettera di sospensione del contenzioso il 7 gennaio al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e al CEO della Disney Bob Iger, chiedendo loro di conservare "tutti i documenti relativi allo sviluppo del personaggio di Nicepool" e "comunicazioni relative allo sviluppo, alla scrittura e alle riprese di trame e scene con Nicepool" per l'eventuale utilizzo in tribunale. Come riportato da People, a supporto della richiesta, il team legale di Baldoni ha esplicitato l'intento di star cercando prove "relative o che riflettano un deliberato tentativo di deridere, molestare, ridicolizzare o intimidire Baldoni attraverso il personaggio di Nicepool".

Chi è Nicepool, il personaggio che Reynolds avrebbe usato per deridere Baldoni

Quello di Nicepool è un personaggio minore che il marito di Lively, Ryan Reynolds, interpreta in Deadpool & Wolverine, il film campione d'incassi del 2024 che Reynolds ha anche co-scritto. Il personaggio, completo di chignon da uomo, si descrive come "femminista" nel film e definisce il personaggio Ladypool, interpretato da Lively, "meraviglioso" e dice: "Ha appena avuto anche un bambino e non puoi nemmeno dirlo". Il personaggio è una variante che Deadpool incontra nel Vuoto: si tratta di una versione del personaggio dai buoni sentimenti smaccati e zuccherosi, accompagnato da un cagnolino (Dogpool) e caratterizzato da capelli lunghi.