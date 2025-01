video suggerito

Justin Baldoni fa causa a Ryan Reynolds e Blake Lively, chiede 400 milioni di dollari di risarcimento L'attore e regista passa al contrattacco e fa una richiesta di maxirisarcimento ai due attori, accusandoli di estorsione civile, diffamazione e violazione della privacy.

A cura di Andrea Parrella

Si aggiunge una nuova puntata della battaglia tra Blake Lively e Justin Baldoni. Il regista e attore di The Ends With Us", accusato dall'attrice di molestie sessuali sul set, va al contrattacco facendo causa alla coprotagonista e a suo marito Ryan Reynolds, con la richiesta di un maxirisarcimento da centinaia di milioni di dollari.

Le accuse di Baldoni a Lively e Reynolds

Le accuse di Baldoni a Lively e Reynolds rientrano in un'azione legale presso un tribunale di New York e includono estorsione civile, diffamazione e violazione della privacy. A dare la notizia nelle scorse ore sono stati diversi media americani, che offrono alcuni dettagli in più spiegando che l'azione di Baldoni arriva in risposta alla denuncia dell'attrice in cui lo scorso dicembre accusava sia Baldoni che il suo team di aver messo in piedi una sofisticata campagna per danneggiare la sua reputazione dopo che lei si era permessa di alzare la voce contro il clima di molestie sessuali sul set.

La maxi richiesta di risarcimento

L'avvocato dell'attore riferisce pubblicamente che, secondo Baldoni, Lively e Reynolds avrebbero messo in giro informazioni "infondate e manipolate" su di lui, tentando di "demolire" la sua reputazione. Per questa ragione l'attore ha chiesto un risarcimento da 400 milioni di dollari. Rispetto alle accuse di Baldoni, al momento Lively e Reynolds hanno scelto di non commentare.

Si tratta della seconda causa intentata da Baldoni, dopo la prima di un paio di settimane fa contro il New York Times. Il giornale, tra i più illustri in America, secondo l'attore è colpevole di aver portato alla luce, manipolandole, le accuse dell'attrice contro di lui in un articolo dello scorso 21 dicembre. Anche in quel caso la richiesta di risarcimento è mastodontica, da 250 milioni di dollari, con le accuse di calunnia e invasione della privacy.

Quella che si è scatenata tra Lively e Baldoni nelle ultime settimane è a tutti gli effetti una saga giudiziaria, un legal thriller in cui i due mettono in gioco la loro intera reputazione. Il primo atto era stata, appunto, la denuncia di Blake Lively del 22 dicembre, giunta dopo settimane di polemiche.