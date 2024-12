Tra Justin Baldoni e Blake Lively è ormai un legal thriller dopo le accuse di molestie: “Ci sarà un colpo di scena”

video suggerito

Blake Lively lo ha accusato di molestie, Justin Baldoni ha replicato con una controquerela. I due attori protagonisti di It Ends With Us, film tratto dal bestseller di Coleen Hoover, hanno trasformato il loro drama in un legal thriller e la verità sulla vicenda sempre molto al di là da venire in tempi brevi. Blake Lively ha lanciato accuse molto forti, tirando in ballo anche suo marito Ryan Reynolds che sarebbe stato testimone degli atteggiamenti aggressivi di Justin Baldoni. Si parla di riunioni in cui si fa riferimento esplicito al sesso, alle dipendenze dell'attore e regista del film). Per la difesa, Blake Lively starebbe solo cercando di riabilitare la sua carriera.

La versione di Justin Baldoni

Dopo la denuncia legale di Blake Lively contro il co-protagonista e regista del film, Justin Baldoni, Bryan Freedman, avvocato del regista, ha pianificato di presentare una controquerela non appena i tribunali riapriranno il 2 gennaio. La querela sarà presentata da Baldoni, dal suo socio in affari e amministratore delegato di Wayfarer Studios, Jamey Heath, e dalle addette stampa Jennifer Abel e Melissa Nathan, menzionate nella denuncia di Lively. La controquerela accuserà il team di Lively, guidato dalla pubblicista Leslie Sloane, di aver condotto una campagna diffamatoria contro Baldoni, diffondendo alla stampa storie negative su di lui e sulle condizioni di lavoro sul set di "It Ends With Us". L'avvocato, intervistato da Deadline ha assicurato: “Sarà un colpo di scena per tutti coloro che sono stati manipolati a credere in una narrativa dimostrabilmente falsa”.

La denuncia di Blake Lively: "Un ambiente di lavoro ostile"

Blake Lively ha accusato Baldoni di aver creato un “ambiente di lavoro ostile” sul set di "It Ends With Us" e di pressarla affinché girasse scene di nudo più esplicite di quanto inizialmente concordato. Lively afferma che, quando ha sollevato preoccupazioni sulle condizioni sul set, il team di Baldoni ha orchestrato una campagna diffamatoria sui social media. La denuncia include decine di messaggi di testo compromettenti che sembrano mostrare Baldoni coordinarsi con il suo team di PR per minare la credibilità di Lively e rafforzare la propria immagine.

Di cosa parla "It Ends With Us"

Il romanzo "It Ends With Us" è uno dei successi maggiori di Collen Hoover. Il film racconta del calvario di una giovane donna vittima di abusi fisici ed emotivi da parte del marito. Il romanzo ha venduto più di tre milioni di copie nel mondo.