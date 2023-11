Jovanotti e la promessa a Fiorello: “Questa settimana torno a camminare senza stampelle” Nel corso della sua rassegna stampa a Viva Rai2, Fiorello videochiama Jovanotti alle sette e trenta del mattino. Il cantautore è già alle prese con la sua fisioterapia, dovuta alla frattura del femore, ma con la sua immancabile dose di positività promette di tornare in piedi presto, per poterlo venire a trovare in studio.

A cura di Giulia Turco

Jovanotti è ospite di Fiorello in collegamento con Viva Rai2. Il conduttore non ha esitato a chiamarlo nel corso della sua rassegna stampa commentando una curiosa notizia sul cappello di Napoleone, venduto all’asta per quasi due milioni di euro, che ricorda quello indossato spessissimo dal cantante.

Jovanotti in collegamento con Fiorello durante la fisioterapia

Ecco che allora Fiorello non perde l’occasione e alle sette e trenta circa del mattino videochiama Jovanotti, che è non solo sveglissimo ma anche già all’opera con la sua fisioterapia. Sono passati quattro mesi dall’incidente in bici a Santo Domingo che gli è costato la frattura della clavicola e del femore. Ora è in convalescenza ma resta ottimista per il prossimo periodo. “Ho scommesso che domenica riesco a camminare senza stampelle”, racconta all’amico Fiorello, promettendo che il prossimo maggio riuscirà ad essere ospite in presenza con le sue gambe nello studio romano di VivaRai2, proprio in concomitanza con il finale di stagione. Quest’anno infatti il programma di Fiorello è iniziato a novembre e si concluderà con un mese di anticipo rispetto all’anno scorso.

Jovanotti sarà a Sanremo 2024

Ben prima però ci sarà un altro appuntamento imperdibile per Jovanotti, che conta di poter lasciar andare le stampelle al più presto. Stando a quanto rivelato da Fiorello, il cantautore toscano dovrebbe essere tra i concorrenti in gara per il prossimo Festival. Leggo che ‘La Stampa' parla di Jovanotti come possibile concorrente del Festival. “Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo ‘Lazzaro’”, ha fatto sapere il conduttore, che si è lasciato andare alla sua consueta dose di ironia. "Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall'incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L'idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!', facendo poi l'esibizione".