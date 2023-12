Amadeus conferma che Sanremo 2024 sarà l’ultimo: “È giusto così, mi porterà via Fiorello” Amadeus conferma che quella del 2024 sarà la sua ultima edizione di Sanremo. “Non vorrei mai superare i record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo”, fa sapere il conduttore Rai che conferma la promessa fatta all’amico Fiorello: sarà lui a portarlo via dall’Ariston durante la finale.

A cura di Stefania Rocco

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus conferma che quella del 2024 sarò la sua ultima edizione di Sanremo. Intervistato da Massimo Cervelli e Tommaso Labate su Rai Radio 2, il conduttore Rai conferma l’addio al Festival. Non avranno seguito, quindi, le indiscrezioni relative a una possibile manovra della Rai per ampliare ancora il ciclo che ha visto Amadeus nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse canora.

Amadeus non chiude completamente con Sanremo: “Chissà un giorno”

Ma quello di Amadeus potrebbe non essere un addio definitivo. Il conduttore lascia intendere infatti che l’edizione del 2024 concluderà il ciclo in corso ma che, in futuro, non è detto non possa tornare. “Sarà il mio ultimo Sanremo”, ha confermato il presentatore, “Mi porta via Fiorello ed è giusto che sia così. Mai avrei immaginato di fare cinque Festival di Sanremo consecutivi, non vorrei mai superare il record di Pippo Baudo e Mike Bongiorno. È giusto fermarsi adesso, poi nella vita chi lo sa, siamo ancora giovani, chissà un giorno”.

Amadeus: “Per Sanremo arrivati oltre 400 brani”

Amadeus dichiara di avere ascoltato oltre 400 brani prima di individuare La Rosa di canzoni e artisti che avranno accesso all’Ariston a febbraio 2024. “I brani cominciano ad arrivare dall’estate, però in realtà il 70% arriva tra ottobre e novembre. E quindi poi lì di corsa ascolti tante cose, di giorno, di notte, per me la macchina è un luogo ideale per ascoltare. I cantanti che poi fanno parte della lista definitiva non lo sanno, l’ok definitivo alla lista è arrivato alle due di notte del giorno prima dell’annuncio. La sera prima sorgono i dubbi: ma non i dubbi di chi c’è, i dubbi di chi non c’è. Sono arrivati più di 400 brani, una cinquantina sono quelli che reputi forti, ti piacciono. Di questi 50 circa 35 sono quelli che vuoi portare, ne puoi scegliere 27, e già sono tanti, quindi 8 sono fuori. Quelli ti tengono sveglio fino alle 2 o alle 3 di notte.Devi valutare tante cose che ho nella mia testa a livello di sensazioni personali”.