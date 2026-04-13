La Rai blinda Alberto Angela: “Rinnovo del contratto vicino”

Il rapporto tra Alberto Angela e il servizio proseguirà. Fanpage apprende da fonti interne all’azienda che la firma per il rinnovo è vicina e mancherebbero pochi dettagli. Rai vuole evitare un nuovo caso Fazio.

Alberto Angela resta in Rai. Sembra scontato dirlo, vista l'associazione automatica del divulgatore al servizio pubblico, ma così scontata non è se si considerano le voci che da mesi si rincorrevano, legate alla difficoltà di trovare un accordo per il rinnovo di contratto di Angela.

Fanpage apprende in queste ore da fonti Rai che è quasi fatta per l'accordo tra le parti e l'intesa sarebbe in dirittura d'arrivo, mancherebbero solo alcuni dettagli da definire per blindare Angela e legarlo alla Rai anche per i prossimi anni. Certo, manca la firma definitiva, elemento cruciale per sancire un accordo che tale non è fino al momento della sigla, ma i rapporti tra le parti vengono descritti come sereni e non pare esserci dubbio sul fatto che si possa trovare una quadra sulla posizione di un volto di punta dell'azienda, da alcune settimane in bilico.

Il quadro narrativo che ha alimentato le incertezze sulla prosecuzione dei rapporti tra Angela e l'azienda resta quello di cui vi avevamo parlato nelle scorse settimane, ovvero la sensazione generale che il silenzio attorno al rinnovo di Angela con la Rai potesse aprire a un nuovo caso Fazio, con la strada lasciata libera alla concorrenza per accaparrarsi il volto assoluto della divulgazione televisiva. Al contempo, le stesse parole di Alberto Angela, che pure dicendosi legatissimo alla Rai aveva recentemente pronunciato la frase "del futuro non dico niente" che aveva fatto scattare immediatamente l'allarme.

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A quanto pare, tuttavia, l'azienda non avrebbe alcuna intenzione di farsi scappare un pezzo grosso che ha saputo rendere gli appuntamenti di cultura degli eventi televisivi, coniugando il contenuto ai numeri. Gli spettatori Rai dovrebbero poter vedere Angela su Rai1 anche nei prossimi anni, probabilmente altri due come per Bruno Vespa, che nelle scorse ore, come riportato da Affari Italiani, avrebbe a sua volta siglato un rinnovo con l'azienda fino al 2028.