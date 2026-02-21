spettacolo
Alberto Angela senza contratto con la Rai: “Il rischio è un nuovo caso Fazio”

Il divulgatore continua a curare speciali per la Rai, ma come svelato in commissione di Vigilanza da mesi manca un rinnovo di contratto. Una situazione in bilico che, come apprende Fanpage, pare sempre più similare a quella che aveva preceduto l’uscita di Fazio dalla Rai.
A cura di Andrea Parrella
Lo vedremo a inizio marzo nello speciale su Versailles, così come lo abbiamo visto nel puntuale appuntamento natalizio di Stanotte a Torino, ma il futuro di Alberto Angela in Rai non è scritto. Almeno non lo è su carta, perché un contratto tra il divulgatore per eccellenza della Tv e la Rai manca, di fatto, da mesi.

A dare l'allarme nei giorni scorsi è stato il Movimento 5 Stelle, che in commissione di Vigilanza Rai ha inserito la situazione di Angela nel quadro di una più ampia protesta, legata alle voci sui costi del nuovo programma di Tommaso Cerno su Rai2, definito "uno dei principali trombettieri del governo Meloni". 

La situazione di Alberto Angela in Rai

Quella di Alberto Angela è una posizione poco chiara. Colonna indiscussa del servizio pubblico, ha parlato nei mesi scorsi aveva rotto il tabù del per sempre in Rai, lasciando intendere di essere consapevole di vivere in un tempo diverso rispetto a quello di suo padre, Piero. "Faccio programmi e ho la fortuna di avere accanto persone di grande esperienza, dal regista ai tecnici fanno tutti un lavoro di massima qualità. Così continuerò a fare. Voglio che lo sappiano tutti. Del futuro non dico niente, diciamo che sono qui. Posso solo dire che continuerò a fare programmi di qualità".

Una situazione in bilico

Queste le sue parole, che dicevano tutto e niente. Da quel che sappiamo Angela continua a lavorare senza alcun tipo di problema con l'azienda, è il suo entourage a smentire ogni tipo di indiscrezione e tentazione. Eppure notizie di un contratto che manca non vengono smentite e, anzi, quella di Alberto Angela nei corridoi si racconta sempre più come una situazione molto simile a quella che aveva caratterizzato la fine del rapporto tra Fabio Fazio e la Rai, come sussurrano le voci di corridoio che giungono a Fanpage in queste ore. Non perché ci sia una motivazione politica alle spalle, come era alquanto scontato in relazione a Fazio, ma perché l'assenza di un contratto espone Angela a possibile offerte di altri player del settore.

Chissà quindi che Alberto Angela non faccia gola agli altri gruppi, da Mediaset a Sky, fino alla stessa Discovery, a proposito delle similitudini con la vicenda di Fazio. Uno scenario, quello di un eventuale addio di Angela alla Rai, difficile da interpretare se non come clamoroso in termini di perdita potenziale per il servizio pubblico.

