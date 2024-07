video suggerito

John Cena ha annunciato il ritiro dal wrestling nel 2025: "Il WrestleMania 41 sarà il mio ultimo evento" L'attore e superstar del wrestling americano John Cena ha annunciato il ritiro dalle competizioni di wrestling nel 2025. In un video pubblicato sugli account social X e Instagram della World Wrestling Entertainment (Wwe), l'atleta 47enne ha affermato che il WrestleMania numero 41 in programma a Las Vegas il 19 e 20 aprile prossimi sarà il suo ultimo evento. Il discorso e le motivazioni.

L'attore e superstar del wrestling americano John Cena ha annunciato il ritiro dalle competizioni di wrestling nel 2025. In un video pubblicato sugli account social X e Instagram della World Wrestling Entertainment (Wwe), l'atleta 47enne ha affermato che il WrestleMania numero 41 in programma a Las Vegas il 19 e 20 aprile prossimi sarà il suo ultimo evento di questo tipo.

Cosa ha detto John Cena per annunciare il ritiro dalla Wwe

Durante una comparsata al Money in the Bank di sabato a Toronto, il sedici volte campione del mondo di wrestling ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalla WWE dopo WrestleMania 2025. Per farlo, non ha mostrato però l’iconico asciugamano con la scritta “never give up”, ma uno con la scritta “the last time is now”, ovvero “l’ultima volta è adesso”. Le sue parole:

Grazie mille per avermi permesso di giocare nella casa che avete costruito per tanti anni. Grazie mille sempre per la vostra voce, perché è davvero forte, e la vostra onestà. E soprattutto, grazie mille per avermi permesso di essere qui con voi stasera per far sapere a tutto il mondo che stiamo pianificando qualcosa di indimenticabile.

La carriera di John Cena nella Wwe e nel cinema

John Cena sbarcò nella Wwe nel 2001 ed è considerato uno dei più grande campioni di wrestling della storia, conquistando ben 16 volte il titolo di campione del mondo. Nel 2006, inoltre, ha lanciato la sua carriera come attore interpretando il protagonista di "The Marine" (Presa mortale) e da allora è comparso in film come "Trainwreck" (Un disastro di ragazza, 2015), "The Suicide Squad" (The Suicide Squad – Missione suicida, 2021) e "Fast & Furious 9 – The Fast Saga" (2021).

La gag nudo agli Oscar 2024: "Non posso aprire la busta"

Una delle sue ultime performance è stata sul palco degli Oscar 2024 quando per annunciare i migliori costumi arrivò al microfono coprendo le parti intime con una busta che conteneva il nome del vincitore: "Non credo di poterla aprire", dichiarò ironicamente sul palco del Dolby Theatre. "Ragazzi io non lotto nudo, lotto con gli shorts", aggiunse, ripreso dal conduttore della serata delle statuette più ambite del cinema mondiale, Jimmy Kimmel: "Gli shorts sono peggio che mostrarsi nudi".