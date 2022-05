Joe Bastianich: “Masterchef mi manca, vediamo che succede” Joe Bastianich non nasconde la sua nostalgia nei confronti di Masterchef e in un’intervista non esclude la possibilità di ritornare in veste di giudice in futuro.

A cura di Ilaria Costabile

Joe Bastianich è ormai a tutti gli effetti un personaggio della televisione, non solo italiana, ed è infatti sul piccolo schermo che ha trovato il suo habitat naturale, occupandosi talvolta di talent, altre di musica e talvolta di cucina. Intervistato dal Corriere della Sera, l'imprenditore ha parlato del suo rapporto con l'Italia e soprattutto del programma di Sky Arte del quale è stato protagonista insieme a Paolo Vizzari, ovvero Good Morning Italia. Ovviamente, però, non poteva mancare un cenno a Masterchef, con una rivelazione che può far ben sperare i fan.

In giro per l'Italia tra cucina e musica

Con Good Morning Italia Joe Bastianich si diverte in questo viaggio on the road che gli consente di andare in giro per i più bei luoghi del nostro paese, per lanciare un messaggio di ripartenza soprattutto per due dei settori più colpiti dall'emergenza sanitaria in questi due anni, ovvero quello della ristorazione e quello della musica. D'altronde si tratta delle più grandi passioni del noto imprenditore di origini istriane, che quindi sono raccontate in un unico percorso alla scoperta di sapori, profumi, arte e bellezze nostrane. Sul loro cammino non mancheranno altri incontri, come quello di Paolo Vizzari con la chef Antonia Klugmann mentre Bastianich si sofferma con la cantautrice Malika Ayane. Al Corriere rivela: "Io sono stato cresciuto da donne forti: Malika e Antonia rappresentano tantissimo nei loro settori, sono un esempio di quanto sia importante il potere delle donne nel mondo".

Good Morning Italia è prodotto da Ballandi per la valorizzazione del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, nato per valorizzare la sostenibilità e la tracciabilità nel settore agroalimentare della regione Friuli Venezia Giulia, e va in onda tutti i martedì dalle ore 20.40 su Sky Arte, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Dal 21 maggio, sarà inoltre trasmesso ogni sabato e domenica su Sky Uno dalle ore 18.30. La sigla “Good Morning Italia” è stata scritta da Joe Bastianich e La Terza Classe.

L'apertura su un ritorno a Masterchef

Bastianich, poi, parla delle sue origini e anche del desiderio di mettersi sempre in discussione, come dimostrano i tanti show a cui ha preso parte in questi anni e nei quali ha sempre dato tutto se stesso. Eppure, c'è comunque una parte fortemente legata al cooking show di Sky, dove per anni ha vestito i panni di giudice, e non fa fatica a negarlo: "MasterChef ha rappresentato un bellissimo percorso della mia vita. E, sì, mi manca. Vediamo che succede".