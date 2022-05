Sophie Turner mamma bis, a passeggio con Joe Jonas col pancione in bella vista Sophie Turner e Joe Jonas si concedono una passeggiata a New York dove l’attrice si mostra con il pancione in bella vista, in attesa del suo secondo figlio.

A cura di Ilaria Costabile

Sophie Turner e Joe Jonas sono più uniti che mai e in attesa del loro secondo bebè si concedono una passeggiata per le strade di New York. Dopo aver fatto la loro apparizione al Met Gala dove l'attrice si è presentata con un lungo abito nero che, però, non nascondeva le sue rotondità, l'ex volto di GoT è felice di mostrarsi anche in tenuta decisamente più sportiva con il pancione in bella vista.

Sophie Turner in attesa del secondo figlio

Un comportamento decisamente diverso da quello adottato per la prima gravidanza, dove le foto della Turner in dolce attesa erano quasi un miraggio, complice anche l'ansia per la pandemia in corso, le restrizioni e le uscite ridotte al minimo. Ma se per il primogenito la coppia aveva mantenuto un certo riservo, per il secondo bebè si respira un'aria del tutto nuova, come dimostra anche la decisione dell'attrice di comparire sulla copertina del settimanale Elle, che le ha dedicato un intero servizio di moda. Eppure, in più occasione, è capitato alla star di Game of Thrones di parlare del suo rapporto con i social, dove condivide pochissimo del suo privato. Il sentirsi costantemente giudicata, infatti, l'ha portata a volersi distaccare da un mondo giudicante nel quale non si è mai sentita a suo agio, arrivando a compromettere la sua salute psicofisica. Intanto, però, si gode la sua seconda gravidanza accanto al suo compagno, felice di aver avuto l'opportunità di diventare madre per la seconda volta.

La prima gravidanza, la nascita di Willa

C'è da dire, però, che nessuno dei due futuri genitori aveva dato il lieto annuncio sui social, dove non sono stati condivisi momenti sia della gestazione, sia della crescita della piccola Willa, nata a luglio 2020. Paradossalmente alcuni scatti di quei momenti sono stati pubblicati qualche mese dopo la nascita della piccola, quando Sophie ha mostrato qualche foto che la ritraeva intenta ad accarezzare la pancia, o a mostrarla con disinvoltura. A distanza di quasi due anni, quindi, ecco che la famiglia Jonas-Turner si allarga e guardando le rotondità dell'attrice, si direbbe che non manchi poco all'arrivo del secondo bebè.