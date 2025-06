video suggerito

Jasmine Carrisi: "Il mio cognome un'arma a doppio taglio. Ballando con le Stelle in Italia avrebbe un altro sapore" Jasmine Carrisi ha parlato di Ballando con le Stelle, a cui vorrebbe partecipare anche in Italia: "Mi piacerebbe tantissimo, qui avrebbe tutto un altro sapore". E sul fatto di avere genitori famosi, il padre Al Bano e la madre Loredana Lecciso, ha spiegato: "Con il mio cognome un rapporto complicato, ho imparato a conviverci".

A cura di Elisabetta Murina

Jasmine Carrisi ha seguito le orme del padre Al Bano. La 23enne ha iniziato una sua carriera nel mondo della musica e anche in tv, dove ha già partecipato al reality The Couple e a Ballando con le Stelle Georgia. Presto sarà anche una ballerina nella versione spagnola del programma, dove si metterà alla prova con nuove sfide. Quanto al fatto di avere genitori famosi, il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, ha raccontato: "Un'arma a doppio taglio".

Jasmine Carrisi e il rapporto con l'essere ‘figlia di'

Come già aveva fatto a The Couple, Jasmine Carrisi è tornata a parlare del suo cognome e del fatto di essere figlia di due personaggi noti, Al Bano e Loredana Lecciso. Anche se i pregiudizi non sono mancati, con il tempo ha iniziato a conviverci, come ha raccontato in un'intervista a TvBlog: "C’è un rapporto un po’ complicato. Facendo lo stesso lavoro del mio papà ed essendo anche io esposta dal punto di vista musicale. Con il tempo sono riuscita a farci l’abitudine e a convivere con questo aspetto della mia vita". Ad oggi crede che il suo cognome sia "un'arma a doppio taglio", anche se più con accezione positiva: "Mi ha dato un sostegno maggiore e mi ha permesso di avere quella fetta in più di pubblico. Credo però che, per quello che faccio, ci sono stati molti più aspetti negativi perché ho avuto difficoltà ad espormi nel modo in cui volevo".

Cosa pensa dei talent e di Ballando con le Stelle

Jasmine Carrisi è in lizza per partecipare a ballando con le Stelle in Spagna, anche se ha confessato che le piacerebbe essere una concorrente nell'edizione condotta qui da Milly Carlucci: "Mi piacerebbe tantissimo parteciparvi, vedremo un po’ cosa accadrà. In Italia avrebbe tutto un altro sapore". Di recente, il padre Al Bano aveva toccato questo argomento ospite de La Volta Buona, rivolgendosi direttamente alla conduttrice delle show di Rai1: "Non chiama mia figlia, quindi lei andrà in Spagna".Quanto al mondo dei talent, come ad esempio Amici, Carrisi ha raccontato di volersi tenere lontana da quel mondo: "Mi hanno sempre fatto paura quei contesti. Il più grande sogno di qualsiasi artista in Italia è ovviamente il Festival di Sanremo, ma i talent mi spaventano".