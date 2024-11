James Van Der Beek e il tumore: “Non avrei voluto parlarne ora ma un tabloid stava per pubblicare la notizia”

video suggerito

La notizia che a James Van Der Beek è stato diagnosticato un tumore al colon retto è iniziata a circolare domenica 3 novembre. L'attore – in un post condiviso su Instagram – ha chiarito che avrebbe preferito parlarne con modalità e tempistiche scelte da lui. Dopo aver scoperto che un tabloid avrebbe diffuso l'informazione, però, è stato costretto a rilasciare un'intervista a People magazine sulla sua malattia prima del previsto.

James Van Der Beek: "Ho saputo che un tabloid avrebbe condiviso la notizia"

"È cancro" scrive James Van Der Beek all'inizio del lungo messaggio lasciato sul suo profilo social. "Ogni anno, circa due miliardi di persone nel mondo ricevono questa diagnosi e io sono uno di loro" continua l'attore. La star di Dawson's Creek ha chiarito che nonostante non esista un "manuale di istruzioni" su come annunciare questo tipo di notizie, aveva "programmato di parlarne approfonditamente con ‘People magazine' in un certo momento, per aumentare la consapevolezza" e per raccontare la sua storia nella modalità che preferiva. I suoi piani, però, non sono andati come previsto: "sono stato informato che un tabloid avrebbe pubblicato la notizia" .

"Mi scuso con tutti i miei cari che hanno scoperto la notizia online"

James Van Der Beek ha aggiunto di aver affrontato il percorso di cure in privato: "Sto bene e mi sento forte. È stata un'iniziazione notevole e vi dirò di più quando sarò pronto". L'attore, sposato e padre di sei figli, ha concluso ringraziando le persone che gli sono state accanto, scusandosi con i suoi affetti per le modalità con cui hanno appreso la notizia sulle sue condizioni di salute:

Chiedo scusa a tutte le persone della mia vita a cui avrei voluto dirlo personalmente. Questo percorso non si è svolto nei tempi che avrei desiderato…Ma lo accettiamo, affrontando ogni sorpresa come un cartello che ci indichi un destino più grande di quel che avremmo scoperto senza un intervento divino. Per favore sappiate che io e la mia famiglia apprezziamo profondamente tutto l'amore e il sostegno.