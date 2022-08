Jacqueline Luna Di Giacomo soffre di attacchi di panico: “La perfezione social non è la realtà” Jacqueline Luna Di Giacomo si è rivolta a chi, come lei, soffre di attacchi di panico. La fidanzata di Ultimo e figlia di Heather Parisi ha spiegato perché non devono sentirsi soli.

A cura di Daniela Seclì

Jacqueline Luna Di Giacomo è molto seguita sui social. La ventiduenne, figlia di Heather Parisi, era già molto amata ben prima che la relazione con Ultimo accendesse un ulteriore riflettore su di lei. Uno dei motivi per cui è così apprezzata, potrebbe risiedere nella naturalezza con cui si racconta ai suoi follower. In queste ore, ha pubblicato un video che risale a qualche tempo fa e in cui appariva spensierata. Ma la realtà era un'altra: "Questa mattina qui ho avuto uno dei miei più brutti attacchi di panico…questo per ricordarvi che i social sono lontani dalla realtà. P.s: i cani sono stati il miglior supporto morale". Così, in tanti le hanno scritto per raccontarle la loro esperienza e ne è scaturita una riflessione.

Jacqueline Luna Di Giacomo incoraggia chi soffre di attacchi di panico

"Sono sorpresa dalla quantità di persone che soffrono di ansia e attacchi di panico, sto leggendo i vostri messaggi, chi ha 13 anni e chi ne ha 50. Non siete soli. Non cadete nell'illusoria perfezione dei social media. Siamo tanto altro. Siamo le chiacchiere e risate sotto le stelle con gli amici ma anche i pianti solitari fissando il soffitto la sera a letto": ha raccontato Jacqueline Luna Di Giacomo. Poi, ha proseguito nel tentativo di incoraggiare chi si sente sopraffatto dall'ansia e vive nel timore di poter tornare a sperimentare gli attacchi di panico:

Da quello che leggo vorrei dirvi cosi tante altre cose per farvi sentire meno soli, vorrei abbracciare tutti. Alle bambine/bambini che vengono presi in giro a scuola o che si sentono pecore nere nel gregge bianco…abbiate fiducia in voi stessi e nel tempo. Le medie e il primo anno di liceo sono stati un inferno per me. Non condividerò il perché ma per favore non fatevi buttare giù dalla cattiveria degli altri. Ricordate che chi sente il bisogno di buttare giù è perché ha un problema con se stesso. Quindi non credete mai alle cattiverie che vi fanno o dicono. Trovate le vostre persone, e se alla fine del giorno siete soli, imparate a farvi bastare la vostra di presenza. Tutto arriverà a tempo dovuto. Fidatevi, fidatevi, fidatevi il senso arriva col tempo. […] Non siete mai veramente soli se avete voi stessi. Non perdetevi e se lo fate, che non sia per troppo tempo!

Lulù Hailé Selassié ringrazia Jacqueline Di Giacomo

Tra i tanti che hanno scritto a Jacqueline Luna Di Giacomo c'è anche Lulù Hailé Selassié, che spesso – nel corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip – ha parlato dell'ansia di cui soffre. L'ex gieffina ha voluto ringraziare la ventiduenne: