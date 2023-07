Isabella Ricci al mare non nasconde il suo corpo: “Orgogliosa della mia età e della pelle cadente” Isabella Ricci si sta godendo le vacanze estive. Poche ore fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per mostrare il suo corpo in costume, mentre è al mare: “Sono orgogliosa di come sono, sono orgogliosa della mia età , sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade e dei miei difetti”.

A cura di Gaia Martino

Isabella Ricci nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram con un post nel quale si mostra in costume, mentre è al mare. La decisione di mostrare il suo corpo senza indumenti arriva dopo aver acquistato sicurezza in se stessa: "Adesso ho deciso che è il momento di farlo senza porsi alcun problema". L'ex Dama di Uomini e Donne che ha da poco chiuso il matrimonio con Fabio Mantovani, lancia un messaggio di body positivity invitando tutte le donne ad amare se stesse e il proprio corpo.

Le parole di Isabella Ricci

"Avevo sempre pensato di fare una foto in costume da bagno, ma poi mi aspettavo commenti. Adesso ho deciso che è il momento di farlo senza porsi alcun problema": così Isabella Ricci, 61 anni, aggiorna il profilo Instagram, mostrandosi in perfetta forma fisica, al mare, mentre indossa un costume nero. "Sono orgogliosa di come sono, sono orgogliosa della mia età , sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade e dei miei difetti" ha continuato prima di invitare tutte le donne alla visione del suo post ad amare se stesse, con i propri pregi e difetti. "Guardatevi sempre allo specchio con amore e fate un sorriso dedicato a voi, tutti i giorni. Un bacione amiche e siate sempre soddisfatte e consapevoli del vostro valore. Sempre".

La ricerca della serenità dopo la separazione da Fabio Mantovani

Intervistata da Fanpage.it, Isabella Ricci circa un mese fa ha parlato della separazione da Fabio Mantovani, ex Cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Nonostante la delusione per la fine della storia d'amore, l'ex Dama ha spiegato di voler vivere la sua vita serenamente. "Mi concentrerò su me stessa. A Uomini e Donne dissi che avevo dieci anni buoni di vita davanti. Bene, ne ho speso uno e mezzo. Ne rimangono altri otto e mezzo, dove non voglio commettere errori (sorride, ndr). E poi sto valutando dei progetti di tipo professionale".