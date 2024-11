Insulti e sputi durante la proiezione del film su Berlinguer, Bianca: “Ciascuno tragga le sue conclusioni”

Non si ferma il clima d'odio nei confronti di un grande leader della storia politica italiana. Come raccontato da una lettera indirizzata a Bianca Berlinguer, che la conduttrice di Rete4 ha pubblicato sui suoi social, sabato 9 novembre al Cinema Atlantic di via Tuscola si è verificato un episodio bruttissimo che ha lasciato senza parole gli spettatori della proiezione del film "Berlinguer – La grande ambizione".

Secondo i presenti, durante la proiezione nella sala 3, quattro ragazzi di circa 15 anni, incappucciati, hanno iniziato a disturbare il pubblico. Camminavano davanti allo schermo, parlavano ad alta voce con luci accese e sputavano a terra. Poco dopo, hanno aperto le porte verso l’esterno, permettendo l’ingresso ad altri adolescenti, uno dei quali su un monopattino. Il gruppo, diventato di circa 8-10 persone, ha urlato frasi offensive come “comunisti di merda” e preso di mira una ragazza straniera con insulti discriminatori.

La situazione è degenerata al punto che gli spettatori hanno richiesto l’interruzione della proiezione. Una signora ha chiamato il 112, mentre due dipendenti del cinema hanno cercato di riportare la calma, spingendo i ragazzi a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri, giunti poco dopo, hanno redatto un verbale, definendo l’accaduto probabilmente come “ragazzate”. I responsabili del Cinema Atlantic hanno rivelato che non era mai accaduto un fatto del genere nel loro cinema. Bianca Berlinguer ha pubblicato la lettera integrale sui suoi social e ha poi commentato: "Ciascuno tragga le sue conclusioni".

Buongiorno. Devo informarvi in merito ad uno spiacevole episodio avvenuto nei giorni scorsi nel VII Municipio di Roma. Sabato 9 novembre 2024, durante l’ultima proiezione giornaliera del film su Berlinguer “La grande ambizione”, nella sala 3 del Cinema Atlantic (via Tuscolana 745) si è verificata un’irruzione di almeno 4 ragazzi di circa 15 anni, incappucciati, probabilmente già da prima all’interno del cinema, forse in un’altra sala. Hanno disturbato la proiezione camminando, passando nello spazio davanti allo schermo, parlando ad alta voce, con lucette accese e sputando a terra. Poi sono usciti dalla sala e hanno aperto le porte verso l’esterno per far entrare altri ragazzi, diventando in totale 8-10, uno dei quali con un monopattino. Hanno urlato “comunisti di merda” e insultato una ragazza straniera. La proiezione è stata interrotta su richiesta del pubblico in sala e una signora ha chiamato il 112. Sono intervenuti due dipendenti del cinema e i ragazzi sono scappati via. Quando sono arrivati i carabinieri, hanno redatto un verbale e hanno detto che probabilmente si trattava di "ragazzate". Pare che sia la prima volta che accade una cosa del genere in questo cinema