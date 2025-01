Iniziato il processo del principe Harry contro il gruppo editoriale di Murdoch

video suggerito

È iniziata la fase finale del processo tra il principe Harry e la News Group Newspapers (NGN) di Rupert Murdoch. La causa, avviata ormai sei anni fa, è stata intentata dal secondogenito del Re Carlo contro il The Sun e il News of the World per aver scritto articoli acquisendo informazioni in maniera illegale. Il gruppo editoriale, però, nega di aver compiuto azioni simili.

L'inizio della causa contro il gruppo editoriale di Murdoch

Il principe Harry arriverà nel Regno Unito per testimoniare il prossimo mese, ma nelle prossime settimane l'Alta Corte di Londra avrà il compito di esaminare almeno 200 articoli pubblicati dal noto gruppo editoriale tra il 1996 e il 2011 che, secondo Harry, sarebbero stati costruiti in maniera illegale. Durante il processo verranno esaminate almeno trenta storie, dalle quali la giuria e il giudice dovranno stabilire se le accuse del Duca di Sussex siano fondate o meno. Circa 40 casi di questo tipo contro l'editore sono stati esaminati in precedenza e sono stati risolti con un'udienza tenutasi lo scorso luglio. Il difensore scelto dal principe Harry è l'avvocato David Sherborne, che difese anche Johnny Depp nella causa contro The Sun.

Le precedenti cause avviate dal principe Harry

La causa non è diretta, però, come stabilito dall'Alta Corte, al magnate Murdoch e all'ex direttore del News of the World Piers Morgan, come invece Harry avrebbe sperato. A questo si aggiunge che il principe non potrà avanzare ipotesi sul fatto che sia stato messo sotto intercettazioni. Questa non è la prima causa che Harry affronta contro un gruppo editoriale, il Mirror Group Newspapers, di cui Morgan è un ex direttore. L'anno scorso, per questa faccenda, gli sono stati riconosciuti danni "sostanziali". Harry aveva anche sporto querela per diffamazione contro il Mail on Sunday, in merito alle disposizioni di sicurezza previste per lui e la moglie Markle nel Regno Unito. La moglie, però, aveva vinto nel 2022 la causa proprio contro il noto tabloid.