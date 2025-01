video suggerito

Il Principe Harry ha raggiunto un accordo nella causa contro Murdoch, il magnate si scusa e paga un risarcimento Il principe Harry ha raggiunto un accordo la News Group Nerwspaper di Rupert Murdoch, contro cui aveva intentato una causa per violazione della privacy e raccolta di informazioni illegalmente. Il magnate ha preferito pagare un risarcimento, rivolgendo al Duca di Sussex le sue scuse, piuttosto che continuare col processo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di mercoledì 22 gennaio 2025, ad un giorno dal rinvio del processo che vede il principe Harry contro la News Group Newspapers di Rupert Murdoch, a seguito di una causa intentata dal secondogenito di Re Carlo III per violazione della privacy e raccolta illegale di informazioni, l'avvocato fa sapere che è stato raggiunto un accordo. Il magnate dell'editoria inglese pagherà un indennizzo al duca di Sussex e, inoltre, ha palesato le sue scuse con un comunicato diffuso dalla società editrice.

Il principe Harry accetta l'accordo

Il principe avrebbe dovuto fornire la sua testimonianza il prossimo mese, ma la causa si è chiusa prima ancora che il processo avesse inizio. Murdoch evita così di poter essere condannato pubblicamente per le accuse rivoltegli dal duca di Sussex, secondo cui il tabloid The Sun avrebbe violato in più occasioni la privacy del principe e della sua consorte, oltre al fatto di aver diffuso informazioni, raccolte illegalmente. Il magnate dell'editoria inglese, quindi, dovrà pagare un ingente somma di denaro al principe che, però, stando alla legge inglese non potrà chiedere al tribunale di convalidare tramite una sentenza le accuse avanzate nei confronti delle testate della News Group Newspapers.

Le scuse dalla News Group Neewspapers di Murdoch

L'udienza prevista per la giornata di ieri, 21 gennaio 2025, è stata rinviata a causa delle discussioni avviate fra le parti. Per questa ragione, quindi, si è giunti alla firma dell'accordo che, a quanto pare, non sarà esiguo, dal momento che non sono giunte informazioni che possano quantificare a quanto ammonta l'indennizzo che dovrà pagare Murdoch. Il gruppo editoriale ha anche diffuso un comunicato di scuse, in cui si legge: "Ci rendiamo conto e ci scusiamo per l’angoscia causata al duca di Susex e per il danno arrecato alle relazioni, alle amicizie e alla famiglia, e abbiamo accettato di pagargli un sostanzioso risarcimento".