Infortunio per Giulia Pauselli ad Amici 22: “Mi tocca un riposo forzato” Giulia Pauselli dopo lo stop per la gravidanza, è costretta a un nuovo riposo forzato. Con un post su Instagram ha svelato di essersi infortunata: “Ho lesionato il menisco in grande stile”.

A cura di Gaia Martino

La ballerina professionista di Amici, Giulia Pauselli, ha comunicato ai suoi fan e agli appassionati del programma che dovrà fermarsi a causa di un infortunio. Non una settimana fortunata per i protagonisti dell'edizione del talent show: Dagospia ha rivelato che due allievi sono risultati positivi al Covid nelle ultime ore e la situazione metterebbe a rischio la semifinale programmata per il 6 maggio. Ma non sarebbe tutto: stando alle anticipazioni diffuse da AmiciNews anche Isobel Kinnear sarebbe stata vittima di un infortunio nel corso della registrazione della puntata che andrà in onda questa sera, sabato 29 aprile.

Le parole di Giulia Pauselli

A corredo dell'esibizione andata in scena nella scorsa puntata del Serale realizzata insieme a Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli ha comunicato ai fan di essersi infortunata. Oggi è la International Dance Day, Giornata internazionale della danza, e la ballerina professionista del talent show avrebbe voluto "celebrarla in maniera diversa". "Mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : “the show must go on” qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile", le parole su Instagram. Un nuovo stop per la compagna di Marcello Sacchetta, ritornata da poco sul palco dopo la gravidanza e la nascita del primo figlio.

L'infortunio di Isobel Kinnear

Ma Giulia Pauselli non sarebbe l'unica in casa Amici ad essersi infortunata: stando alle anticipazioni diffuse da Amici News, la ballerina pupilla della maestra Celentano si sarebbe infortunata al braccio lo scorso giovedì, giorno nel quale è stata registrata la puntata che andrà in onda questa sera. L'incidente si sarebbe verificato durante la sfida per il ballottaggio finale: Isobel Kinnear avrebbe lasciato lo studio per un consulto medico con il fisioterapista.