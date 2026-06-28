Incidente sul set di Mercoledì 3, Eva Green portata d’urgenza in ospedale: “Si è fatta male a una gamba”

Incidente sul set della terza stagione di Mercoledì. Eva Green, che interpreta il personaggio di Zia Ofelia, si è infortunata a una gamba ed è stata portata d’urgenza in ospedale. Le riprese sono state temporaneamente sospese ma già riprogrammate.

Eva Green è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'attrice ha avuto un incidente mentre era impegnata sul set della terza stagione di Mercoledì, in cui interpreterà il personaggio di Ofelia Addams. A farlo sapere il sito inglese The Sun. La star, 45 anni, ha riportato una ferita alla gamba e le riprese sono state temporaneamente sospese.

Secondo i media inglesi, la nota attrice francese si è ferita a una gamba poche settimane dopo l'inizio delle riprese della serie Netflix a Dublino. È stata portata d'urgenza in ospedale per il forte dolore, come ha raccontato una fonte: "È stata una scena davvero spiacevole. Eva si è infortunata ed era chiaramente sofferente, i produttori non volevano correre rischi". Non è chiara la dinamica dell'incidente, ma l'attrice sarebbe fuori pericolo e già in fase di guarigione. I produttori hanno scelto di interrompere temporaneamente le riprese, che però sono già stata riprogrammate a inizio luglio. Non è la prima volta che le riprese della serie di successo vengono interrotte: era già successo nel 2024, per la seconda stagione, quando l'attrice Thora Birch è stata costretta a ritirarsi per una malattia in famiglia e il suo personaggio (Tamara Novak) è stato eliminato dalla serie e mai presentato al pubblico.

Eva Green è una new entry nel cast di Mercoledì e interpreta il personaggio di zia Ofelia. Già presentato negli episodi precedenti, è la sorella di Morticia Addams e ha un legame con Mercoledì. La sorella maggiore di casa Addams ha scoperto alcune verità su un personaggio della sua famiglia per anni "tenuto nascosto". In particolare, nell'ultimo episodio della seconda stagione, Mercoledì ha visto Ofelia scrivere su un muro la frase "Mercoledì deve morire" e questo ha aperto a scenari inediti che saranno approfonditi nei nuovi episodi.